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Ароматна намазка за одну хвилину: до сніданку і для перекусу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Делікатес зі звичайнісінького масла
Делікатес зі звичайнісінького масла. Фото shuba.life

Ідеально на хліб замість звичайного масла

Ми розповідали, як зробити італійську масляну намазку — з в’яленими томатами. Наступний рецепт схожий, але в ньому більше зелені та цитрусових ноток.

Намазка за рецептом Pixelinform перетворить звичайний бутерброд з маслом на шедевр. Таку намазку не знайдеш навіть в ресторані. Якщо вважаєте за потрібне, можна додати трохи часнику — але небагато, щоб не перебити інші смаки.

Інгредієнти:

  • 200 г масла
  • 10-12 оливок
  • 1 чайна ложка лимонної цедри
  • 2 столові ложки лимонного соку
  • сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Потрібне масло кімнатної температури, тому його треба заздалегідь дістати з холодильника. Для роботи воно повинне бути м’яким.
  2. Дрібно ріжемо оливки, кріп, цедру. Можна перебити блендером. Додаємо лимонний сік та вимішуємо з маслом в однорідну консистенцію.
  3. Залишається лише додати сіль, перець. Фінальний раз перемішуємо.

Намазка виходить смачна та дуже ароматна. Якщо не з’їсте її одразу, масляну пасту можна прибрати на кілька днів у холодильник, або на довше — в морозилку. Також ми розповідали, як готувати вишуканий яєчний тарт.

Теги:
#Рецепт #Вершкове масло #Бутерброди #намазка