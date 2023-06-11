Ароматна намазка за одну хвилину: до сніданку і для перекусу
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Ідеально на хліб замість звичайного масла
Ми розповідали, як зробити італійську масляну намазку — з в’яленими томатами. Наступний рецепт схожий, але в ньому більше зелені та цитрусових ноток.
Намазка за рецептом Pixelinform перетворить звичайний бутерброд з маслом на шедевр. Таку намазку не знайдеш навіть в ресторані. Якщо вважаєте за потрібне, можна додати трохи часнику — але небагато, щоб не перебити інші смаки.
Інгредієнти:
- 200 г масла
- 10-12 оливок
- 1 чайна ложка лимонної цедри
- 2 столові ложки лимонного соку
- сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Потрібне масло кімнатної температури, тому його треба заздалегідь дістати з холодильника. Для роботи воно повинне бути м’яким.
- Дрібно ріжемо оливки, кріп, цедру. Можна перебити блендером. Додаємо лимонний сік та вимішуємо з маслом в однорідну консистенцію.
- Залишається лише додати сіль, перець. Фінальний раз перемішуємо.
Намазка виходить смачна та дуже ароматна. Якщо не з’їсте її одразу, масляну пасту можна прибрати на кілька днів у холодильник, або на довше — в морозилку. Також ми розповідали, як готувати вишуканий яєчний тарт.