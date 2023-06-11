Ароматна намазка за одну хвилину: до сніданку і для перекусу

Ідеально на хліб замість звичайного масла

Ми розповідали, як зробити італійську масляну намазку — з в’яленими томатами. Наступний рецепт схожий, але в ньому більше зелені та цитрусових ноток.

Намазка за рецептом Pixelinform перетворить звичайний бутерброд з маслом на шедевр. Таку намазку не знайдеш навіть в ресторані. Якщо вважаєте за потрібне, можна додати трохи часнику — але небагато, щоб не перебити інші смаки.

Інгредієнти:

200 г масла

10-12 оливок

1 чайна ложка лимонної цедри

2 столові ложки лимонного соку

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Потрібне масло кімнатної температури, тому його треба заздалегідь дістати з холодильника. Для роботи воно повинне бути м’яким. Дрібно ріжемо оливки, кріп, цедру. Можна перебити блендером. Додаємо лимонний сік та вимішуємо з маслом в однорідну консистенцію. Залишається лише додати сіль, перець. Фінальний раз перемішуємо.

Намазка виходить смачна та дуже ароматна. Якщо не з’їсте її одразу, масляну пасту можна прибрати на кілька днів у холодильник, або на довше — в морозилку. Також ми розповідали, як готувати вишуканий яєчний тарт.