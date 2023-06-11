З’їдять за хвилину ще гарячими: ціла гора смакоти з 1 склянки кефіру
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Дуже просто готуються, дуже швидко з’їдаються
Розповідаємо про закуску, яку, як і ароматні курячі крильця, можна і на святковий стіл поставити, і для сімейного вечора фільмів заготовити. Вона дуже швидко готується.
Щоб здивувати близьких смачними сирними паличками, знадобиться всього 10 хвилин часу та кілька інгредієнтів, що є у кожному холодильнику. Рецептом ділиться "Главред".
Інгредієнти:
- Кефір — 1 склянка (250 мл)
- Борошно — 420 г
- Розпушувач — 1 пакетик (10 гр)
- Сіль — половина чайно ложки
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 2 чайні ложки
- Сир твердий — 120 г
- Кріп і петрушка — до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця розбиваємо в глибоку миску. Додаємо сіль, цукор і трохи перемішуємо.
- Вливаємо склянку кефіру, можна холодного або кімнатної температури. Зелень дрібно кришимо, додаємо до решти інгредієнтів.
- Додаємо натертий сир. Добре перемішуємо. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
- Розігріваємо сковороду з великою кількістю олії. Тісто викладаємо і розкочуємо не дуже тонко. Нарізаємо сирні палички.
- Смажимо палички з двох сторін до золотистого кольору. В киплячій олії вони моментально збільшуються в розмірах.
Готові палички викладаємо на серветку. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.