З’їдять за хвилину ще гарячими: ціла гора смакоти з 1 склянки кефіру

Дуже просто готуються, дуже швидко з’їдаються

Розповідаємо про закуску, яку, як і ароматні курячі крильця, можна і на святковий стіл поставити, і для сімейного вечора фільмів заготовити. Вона дуже швидко готується.

Щоб здивувати близьких смачними сирними паличками, знадобиться всього 10 хвилин часу та кілька інгредієнтів, що є у кожному холодильнику. Рецептом ділиться "Главред".

Інгредієнти:

Кефір — 1 склянка (250 мл)

Борошно — 420 г

Розпушувач — 1 пакетик (10 гр)

Сіль — половина чайно ложки

Яйця — 2 шт

Цукор — 2 чайні ложки

Сир твердий — 120 г

Кріп і петрушка — до смаку

Спосіб приготування:

Яйця розбиваємо в глибоку миску. Додаємо сіль, цукор і трохи перемішуємо. Вливаємо склянку кефіру, можна холодного або кімнатної температури. Зелень дрібно кришимо, додаємо до решти інгредієнтів. Додаємо натертий сир. Добре перемішуємо. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто. Розігріваємо сковороду з великою кількістю олії. Тісто викладаємо і розкочуємо не дуже тонко. Нарізаємо сирні палички. Смажимо палички з двох сторін до золотистого кольору. В киплячій олії вони моментально збільшуються в розмірах.

Готові палички викладаємо на серветку. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.