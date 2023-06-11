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З’їдять за хвилину ще гарячими: ціла гора смакоти з 1 склянки кефіру

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця закуска — ідеальна під сімейний перегляд фільмів
Ця закуска — ідеальна під сімейний перегляд фільмів. Фото Сегодня

Дуже просто готуються, дуже швидко з’їдаються

Розповідаємо про закуску, яку, як і ароматні курячі крильця, можна і на святковий стіл поставити, і для сімейного вечора фільмів заготовити. Вона дуже швидко готується.

Щоб здивувати близьких смачними сирними паличками, знадобиться всього 10 хвилин часу та кілька інгредієнтів, що є у кожному холодильнику. Рецептом ділиться "Главред".

Інгредієнти:

  • Кефір — 1 склянка (250 мл)
  • Борошно — 420 г
  • Розпушувач — 1 пакетик (10 гр)
  • Сіль — половина чайно ложки
  • Яйця — 2 шт
  • Цукор — 2 чайні ложки
  • Сир твердий — 120 г
  • Кріп і петрушка — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйця розбиваємо в глибоку миску. Додаємо сіль, цукор і трохи перемішуємо.
  2. Вливаємо склянку кефіру, можна холодного або кімнатної температури. Зелень дрібно кришимо, додаємо до решти інгредієнтів.
  3. Додаємо натертий сир. Добре перемішуємо. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
  4. Розігріваємо сковороду з великою кількістю олії. Тісто викладаємо і розкочуємо не дуже тонко. Нарізаємо сирні палички.
  5. Смажимо палички з двох сторін до золотистого кольору. В киплячій олії вони моментально збільшуються в розмірах.

Готові палички викладаємо на серветку. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.

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#Рецепт #Сир #Закуска