Полуничне варення-п’ятихвилинка: будете готувати тільки так

Дуже смачне варення

Ми розповідали, як варити вишукане трояндове варення. Тепер ділимось рецептом ароматного полуничного варення, яке можна приготувати за кілька хвилин без зайвої мороки.

Рецептом поділились на порталі "Школа життя". За ним продукт виходить ароматним і легко вистоює до холодного сезону.

Інгредієнти:

полуниця — 1 кг

цукор — 800 г

Покроковий рецепт:

Полуницю перебираємо, промиваємо та видаляємо чашолистки. Ягоди викладаємо рівномірним шаром на рушник, щоби трохи обсушити її. Викладаємо ягоди, пересипаючи цукром, у велику каструлю чи таз. Перемішувати не потрібно. Накриваємо таз кришкою або рушником та забираємо в холодильник на 5-8 годин, можна на ніч. Ставимо ягоди на повільний вогонь. Коли закипить, на слабкому вогні варимо 5 хвилин, помішуючи. Потім варення потрібно повністю остудити. Процес повторюємо ще двічі.

Потім розкладаємо варення по стерилізованих банках і закатуємо. Варення виходить смачним, ароматним та чудово зберігається до зими. До речі, тут ми розповідали, як правильно стерилізувати банки.