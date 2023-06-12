Розсіл — запорука печива, що хрумтить: випічка, від якої навряд чи хтось відмовиться

Двадцять хвилин — і гора солодощів на столі

Огірковий розсіл — не тільки один з методів боротися з похміллям, але і відмінна складова в тесті для смачного печива! У голодні 1990-го комусь спала на думку ідея використати розсіл з-під огірків для випікання печива. Воно замінює яйця, сметану та вершкове масло.

Таку солодку, хрумку та розсипчасту випічку за рецептом Shuba ми з вами та приготуємо. Розсіл підійде будь-який: від солоних огірків, від маринованих помідорів або овочів, смак його у випічці зовсім не відчувається. Можете урізноманітнити випічку родзинками, цукатами чи горішками.

Як приготувати печиво з огіркового розсолу

Інгредієнти на 8 порцій:

огірковий розсіл — 1 склянка;

борошно пшеничне — 3 склянки;

олія соняшникова рафінована — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

кокосова стружка — 50 г.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці розсіл, цукор, олію, борошно і половину кокосової стружки. Тісто не повинне прилипати до рук. Розкотіть тісто на присипаній мукою|борошном| поверхні товщиною 0,5 см. За допомогою фігурок виріжте заготовки печива. Можна скористатися звичайною склянкою. Перекладіть на застелений пергаментом лист і посипайте кокосовою стружкою, що залишилася. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 5-10 хвилин|мінути|. Дістаньте, остудіть та подавайте.

А щоб випічка довго не черствіла, додайте туди один інгредієнт. Смачного!