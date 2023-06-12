Просто напоїть курку пивом: рецепт чудової страви з двох інгредієнтів
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Незвичайне застосування звичайного пива
Якщо ви вирішили освоїти пару-трійку нових цікавих рецептів, обов’язково зверніть свою увагу на цей приголомшливий рецепт. Тушкована курка — це завжди смачно, а курка, тушкована в пиві — це смачніше подвійно.
Курка в пиві — це безпрограшний варіант простого, але водночас смачного та ситного обіду. М’ясо виходить настільки ніжним, що буквально тане у роті. Готувати цю страву дуже просто, а ось подобається вона абсолютно всім без винятку. Shuba рекомендує вибрати для цього рецепту невелику курку чи курча. Беремо продукти та починаємо готувати!
Як приготувати курку в пиві
Інгредієнти:
- курка — 1 шт.;
- пиво — 500 мл;
- сіль, чорний перець, спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курку добре промийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Наріжте курку на шматочки, посоліть і поперчіть. Додайте спеції до смаку або спеціальну суміш для курки. Все перемішайте.
- Викладіть приправлену курку у форму для запікання. Залийте пивом.
- Випікайте курку в пиві в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
Подавайте курку в пиві з улюбленим гарніром та насолоджуйтесь! Смачного!