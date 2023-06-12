Просто напоїть курку пивом: рецепт чудової страви з двох інгредієнтів

Незвичайне застосування звичайного пива

Якщо ви вирішили освоїти пару-трійку нових цікавих рецептів, обов’язково зверніть свою увагу на цей приголомшливий рецепт. Тушкована курка — це завжди смачно, а курка, тушкована в пиві — це смачніше подвійно.

Курка в пиві — це безпрограшний варіант простого, але водночас смачного та ситного обіду. М’ясо виходить настільки ніжним, що буквально тане у роті. Готувати цю страву дуже просто, а ось подобається вона абсолютно всім без винятку. Shuba рекомендує вибрати для цього рецепту невелику курку чи курча. Беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати курку в пиві

Інгредієнти:

курка — 1 шт.;

пиво — 500 мл;

сіль, чорний перець, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курку добре промийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте курку на шматочки, посоліть і поперчіть. Додайте спеції до смаку або спеціальну суміш для курки. Все перемішайте. Викладіть приправлену курку у форму для запікання. Залийте пивом. Випікайте курку в пиві в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.

Подавайте курку в пиві з улюбленим гарніром та насолоджуйтесь! Смачного!