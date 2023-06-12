Котлета по-київськи з цікавою начинкою: рецепт, з яким ви забудете про інші

Смачна вечеря без метушні без зайвих турбот

Котлета по-київськи вже стала класичною стравою, але це не єдиний рецепт котлет із начинкою. Сьогодні поділимося рецептом свинячих котлет із шинкою та горошком.

Такі биточки готуються дуже легко та швидко. Shuba рекомендує для них вибрати будь-яку частину свинини, наприклад, свинячу корейку на кістки, м’ясо стегна або биток і зазначає, що немає особливого значення, який горошок використовувати. Тож читаємо рецепт, беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати свинячі котлети з шинкою та горошком

Інгредієнти на 4 порції:

свинина — 500 г;

шинка — 100 г;

зелений горошок — 50 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

вода — 0.5 склянки;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

рослинна олія — 100 г;

масло вершкове 82% — 1 ст. л.;

чорний перець, сіль, панірувальні сухарі — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Шинку та цибулю наріжте маленькими кубиками та підсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Наприкінці приготування додайте зелений горошок. Добре перемішайте. Додайте в сковороду борошно та воду. Смажте до загусання. Посоліть, перемішайте та зніміть з вогню. Свинину добре промийте, наріжте шматками та відбийте кухонним молоком. Посоліть і поперчіть з обох боків. Покладіть на середину кожного шматка начинку та загорніть у рулетик. Яйця збийте вилкою до однорідності. Занурте котлети в яйце, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Потім знову занурте котлети в яйце і знову в сухарі. Влийте в сковороду масло і підсмажте котлети до золотистої скоринки. Готові котлети покладіть на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.

Подавати ці котлети слід гарячими. Вони відмінно поєднуються з домашнім хлібом.