Гості збожеволіють від подиву: готуємо лимони, фаршировані салатом
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Півгодини — і страва готова
Як цікаво подати простий салат? Зробити з лимона вишукані миски. Любителям привабливих і навіть трохи екстравагантних святкових страв сподобається цей рецепт лимонів, фаршированих салатом.
Разом із Shuba розповідаємо, як це краще та швидше приготувати таку страву. Вам потрібно лише нарізати салат, зробити чаші з лимонів та нафарширувати їх.
Як приготувати лимони, фаршировані салатом
Інгредієнти на 2 порції:
- лимон — 2 шт.;
- тунець консервований — 180 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- цибуля зелена — 20 г;
- сіль, перець чорний мелений, кріп, гілочка — на смак.
Спосіб приготування:
- Яйця покладіть у холодну воду, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, очистіть та наріжте дрібними кубиками.
- Овочі та зелень промийте та обсушіть. Авокадо очистіть, видаліть кісточку, а м’якоть дрібно наріжте. Огірок поріжте невеликими кубиками. Зелену цибулю та кріп наріжте.
- Тунець подрібніть вилкою. З’єднайте всі приготовані інгредієнти, посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Лимони помийте, обсушіть і розріжте навпіл. М’якуш оберіть за допомогою ложки, дно зріжте для стійкості. Видавіть із м’якоті 1 ст. л. соку та додайте в начинку, перемішайте. Наповніть начинкою чаші з лимона, прикрасьте кропом і подавайте до столу.
До речі, ви можете нафарширувати лимони будь-яким іншим салатом. Смачного!