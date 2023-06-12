Гості збожеволіють від подиву: готуємо лимони, фаршировані салатом

Півгодини — і страва готова

Як цікаво подати простий салат? Зробити з лимона вишукані миски. Любителям привабливих і навіть трохи екстравагантних святкових страв сподобається цей рецепт лимонів, фаршированих салатом.

Разом із Shuba розповідаємо, як це краще та швидше приготувати таку страву. Вам потрібно лише нарізати салат, зробити чаші з лимонів та нафарширувати їх.

Як приготувати лимони, фаршировані салатом

Інгредієнти на 2 порції:

лимон — 2 шт.;

тунець консервований — 180 г;

яйця курячі — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

огірок — 1 шт.;

цибуля зелена — 20 г;

сіль, перець чорний мелений, кріп, гілочка — на смак.

Спосіб приготування:

Яйця покладіть у холодну воду, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, очистіть та наріжте дрібними кубиками. Овочі та зелень промийте та обсушіть. Авокадо очистіть, видаліть кісточку, а м’якоть дрібно наріжте. Огірок поріжте невеликими кубиками. Зелену цибулю та кріп наріжте. Тунець подрібніть вилкою. З’єднайте всі приготовані інгредієнти, посоліть, поперчіть та перемішайте. Лимони помийте, обсушіть і розріжте навпіл. М’якуш оберіть за допомогою ложки, дно зріжте для стійкості. Видавіть із м’якоті 1 ст. л. соку та додайте в начинку, перемішайте. Наповніть начинкою чаші з лимона, прикрасьте кропом і подавайте до столу.

До речі, ви можете нафарширувати лимони будь-яким іншим салатом. Смачного!