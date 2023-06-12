Ця пишність зведе з розуму: неймовірні оладки на кефірі

Класичний рецепт кефірних оладок

Ми розповідали, як готувати смачні м’ясні оладки. Але звичайні пишні оладки на кефірі — це класика, база, фундамент. Їх можна їсти з солоними допами замість хліба, або ж смакувати, вмочаючи у згущене молоко. Варіантів — безліч.

Кефір повинен бути кімнатної температури — це найголовніша умова. Також оладки важливо правильно посмажити. Рецептом поділились на ТСН.

Інгредієнти:

кефір — 250 мл,

одне яйце,

цукор — 1 ст. л з гіркою,

ванільний цукор — одна третя ч. л,

сода — 1/3 ч. л,

борошно — приблизно 230 г,

сіль — дрібка,

олія для смаження.

Спосіб приготування оладок:

У миску для тіста розбиваємо яйце, додаємо звичайний та ванільний цукор. Туди ж вливаємо кефір кімнатної температури. Все перемішуємо. Поступово, вимішуючи, додаємо просіяне борошно. Воно повинне сповзати з ложки, але не бути надто густим. В самому кінці до тіста додаємо 1/3 чайної ложки соди, не гасячи її. Ретельно перемішуємо. Готове тісто повинне постояти хвилин 15. Більше його не перемішуємо. У сковороді розігріваємо до гарячої олію, викладаємо тісто ложкою. Оладки смажимо з обох боків до рум'яності.

Важливо, щоб вогонь при смаженні був середнім, а олія гарячою, щоб оладки починали смажитись одразу після того, як ви виклали порцію тіста на сковороду. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки.