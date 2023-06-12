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Ця пишність зведе з розуму: неймовірні оладки на кефірі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці оладки виходять пишними та м’якими
Ці оладки виходять пишними та м’якими. Фото Твій Світ

Класичний рецепт кефірних оладок

Ми розповідали, як готувати смачні м’ясні оладки. Але звичайні пишні оладки на кефірі — це класика, база, фундамент. Їх можна їсти з солоними допами замість хліба, або ж смакувати, вмочаючи у згущене молоко. Варіантів — безліч.

Кефір повинен бути кімнатної температури — це найголовніша умова. Також оладки важливо правильно посмажити. Рецептом поділились на ТСН.

Інгредієнти:

  • кефір — 250 мл,
  • одне яйце,
  • цукор — 1 ст. л з гіркою,
  • ванільний цукор — одна третя ч. л,
  • сода — 1/3 ч. л,
  • борошно — приблизно 230 г,
  • сіль — дрібка,
  • олія для смаження.

Спосіб приготування оладок:

  1. У миску для тіста розбиваємо яйце, додаємо звичайний та ванільний цукор. Туди ж вливаємо кефір кімнатної температури. Все перемішуємо.
  2. Поступово, вимішуючи, додаємо просіяне борошно. Воно повинне сповзати з ложки, але не бути надто густим.
  3. В самому кінці до тіста додаємо 1/3 чайної ложки соди, не гасячи її. Ретельно перемішуємо. Готове тісто повинне постояти хвилин 15. Більше його не перемішуємо.
  4. У сковороді розігріваємо до гарячої олію, викладаємо тісто ложкою.
  5. Оладки смажимо з обох боків до рум'яності.

Важливо, щоб вогонь при смаженні був середнім, а олія гарячою, щоб оладки починали смажитись одразу після того, як ви виклали порцію тіста на сковороду. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки.

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#Рецепт #Тісто #Оладки