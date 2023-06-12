Навіщо варити волоські горіхи: смак страви за цим рецептом здивує навіть гурманів

Здивуйте гостей таким варенням!

Варення — це дуже популярний десерт, який готується з ягід, фруктів, а також із різних овочів або навіть квітів. Досить часто його використовують як начинку для кексів, пирогів, рулетів, пиріжків, печива та тортів. Крім того, воно стане чудовим доповненням до млинців, сирників, каш або запіканок.

Сьогодні ми приготуємо незвичайне варення – з волоських горіхів. Такі горіхи хрусткими зовні та м’якими всередині, а варення вийде шикарним і дуже апетитним, варто лише їх трохи поварити. Food.oboz рекомендує взяти горішки на стадії молочного дозрівання — тоді варення у вас вийде що треба. Насолоджуйтесь самі та пригощайте своїх друзів та рідних корисним, смачним десертом!

Як приготувати варення з волоських горіхів

Інгредієнти:

волоські горіхи — 200 шт.;

вапно — 200 р.;

кварц — 2 ст. л.;

вода — 8 л;

цукор — 4 кг;

гвоздика — 20 шт.;

кориця — 2 палички;

лимонна кислота — 2 щіпки.

Спосіб приготування:

З молодих горішків, усередині яких ще не сформувався горіх, зрізаємо тонкий верхній шар шкірки. Обов’язково працюйте у рукавичках, оскільки горіх виділяє багато йоду. Очищені горіхи відправляємо у місткість із холодною водою. Вистоювати горішки потрібно 12 днів. Щодня воду слід міняти 4-5 разів. Горіхи повинні повністю почорніти, і тільки потім можна приступати до наступного кроку приготування. Готуємо вапняну воду. Негашене вапно розтираємо з невеликою кількістю води у високій каструлі, а потім доливаємо воду (близько 2 л). Відправляємо горішки у вапняну воду, постійно перемішуємо, оскільки вапно може осідати. Залишаємо горіхи на 10-12 годин. Далі горіхи потрібно ретельно промити у холодній воді кожен горішок. Щоб повністю забрати вапно, потрібно залишити горіхи під проточною водою на 1-2 години. Потім горіхи необхідно наколоти вилкою із чотирьох сторін і знову добре промити. У каструлі кип’ятимо воду і додаємо кварц, повністю розчиняємо, а потім перекладаємо горіхи. Варити 30 хвилин, прикриваючи кришкою. Тепер виймаємо горіхи, промиваємо під проточною водою близько 1:00. У киплячий сироп (для приготування сиропу беремо 8 л води та 4 кг цукру) відправляємо горішки та варимо 3 години. Даємо охолонути 10-12 годин. Під час другого варіння, за 20 хвилин до готовності, додаємо в варення марлевий вузлик з корицею, гвоздикою, а також лимонну кислоту, варіть 6 годин.

Шикарне варення готове. Насолоджуйтесь ним з чашкою кави. Смачного!