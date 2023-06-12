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Перемішав — і готово: для цього фантастичного пирога навіть духовка не знадобиться

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цей пиріг будете готувати щодня, поки є полуниця
Цей пиріг будете готувати щодня, поки є полуниця. Фото Бабусині рецепти

Дуже простий рецепт — впорається навіть дитина

Нині активно триває сезон полуниці. Якщо ви вже готували навіть дивовижний полуничний суп, зверніть увагу на цей рецепт швидкого ягідного пирога.

Він дуже простий — треба лише змішати всі інгредієнти та викласти на сковороду. Якщо спробуєте, будете готувати його постійно.

Інгредієнти:

  • 90 г цукру
  • 2 яйця
  • 10 г ванільного цукру
  • 200 г білого йогурту
  • 120 г олії
  • 10 г розпушувача
  • 200 г борошна
  • 400 г полуниці
  • 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю

Спосіб приготування:

  1. Яйце збиваємо виделкою з цукром та ванільним цукром. Продукти повинні ідеально змішатися.
  2. Наступним кроком до яєць із цукром додаємо олію та йогурт, знову все добре збиваємо. Туди ж частинками просіюємо борошно з розпушувачем. Добре перемішуємо.
  3. Ретельно миємо та просушуємо ягоди. Якщо вони невеликі, кладемо цілими, якщо великі — розрізаємо. Сухі ягоди обвалюємо в крохмалі.
  4. Жаростійку форму або сковороду застеляємо пергаментом. Змащуємо пергамент олією. Наливаємо половину тіста та розрівнюємо.
  5. Викладаємо ягоди в крохмалі. Заливаємо другою половиною тіста.
  6. Ставимо форму з пирогом на слабкий вогонь, одразу накриваємо кришкою. Через 15-20 хвилин перевертаємо. Для цього застеляємо пиріг пергаментом зверху та накриваємо кришкою. Перевертаємо та акуратно викладаємо "верхом" пирога на сковороду. Знімаємо пергамент з дна та готуємо ще 7-10 хвилин.

Цей пиріг так просто готується, що з ним впорається навіть дитина. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.

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#Рецепт #Полуниця #Пиріг