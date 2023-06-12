Перемішав — і готово: для цього фантастичного пирога навіть духовка не знадобиться
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Дуже простий рецепт — впорається навіть дитина
Нині активно триває сезон полуниці. Якщо ви вже готували навіть дивовижний полуничний суп, зверніть увагу на цей рецепт швидкого ягідного пирога.
Він дуже простий — треба лише змішати всі інгредієнти та викласти на сковороду. Якщо спробуєте, будете готувати його постійно.
Інгредієнти:
- 90 г цукру
- 2 яйця
- 10 г ванільного цукру
- 200 г білого йогурту
- 120 г олії
- 10 г розпушувача
- 200 г борошна
- 400 г полуниці
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю
Спосіб приготування:
- Яйце збиваємо виделкою з цукром та ванільним цукром. Продукти повинні ідеально змішатися.
- Наступним кроком до яєць із цукром додаємо олію та йогурт, знову все добре збиваємо. Туди ж частинками просіюємо борошно з розпушувачем. Добре перемішуємо.
- Ретельно миємо та просушуємо ягоди. Якщо вони невеликі, кладемо цілими, якщо великі — розрізаємо. Сухі ягоди обвалюємо в крохмалі.
- Жаростійку форму або сковороду застеляємо пергаментом. Змащуємо пергамент олією. Наливаємо половину тіста та розрівнюємо.
- Викладаємо ягоди в крохмалі. Заливаємо другою половиною тіста.
- Ставимо форму з пирогом на слабкий вогонь, одразу накриваємо кришкою. Через 15-20 хвилин перевертаємо. Для цього застеляємо пиріг пергаментом зверху та накриваємо кришкою. Перевертаємо та акуратно викладаємо "верхом" пирога на сковороду. Знімаємо пергамент з дна та готуємо ще 7-10 хвилин.
Цей пиріг так просто готується, що з ним впорається навіть дитина. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.