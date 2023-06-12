Перемішав — і готово: для цього фантастичного пирога навіть духовка не знадобиться

Дуже простий рецепт — впорається навіть дитина

Нині активно триває сезон полуниці. Якщо ви вже готували навіть дивовижний полуничний суп, зверніть увагу на цей рецепт швидкого ягідного пирога.

Він дуже простий — треба лише змішати всі інгредієнти та викласти на сковороду. Якщо спробуєте, будете готувати його постійно.

Інгредієнти:

90 г цукру

2 яйця

10 г ванільного цукру

200 г білого йогурту

120 г олії

10 г розпушувача

200 г борошна

400 г полуниці

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю

Спосіб приготування:

Яйце збиваємо виделкою з цукром та ванільним цукром. Продукти повинні ідеально змішатися. Наступним кроком до яєць із цукром додаємо олію та йогурт, знову все добре збиваємо. Туди ж частинками просіюємо борошно з розпушувачем. Добре перемішуємо. Ретельно миємо та просушуємо ягоди. Якщо вони невеликі, кладемо цілими, якщо великі — розрізаємо. Сухі ягоди обвалюємо в крохмалі. Жаростійку форму або сковороду застеляємо пергаментом. Змащуємо пергамент олією. Наливаємо половину тіста та розрівнюємо. Викладаємо ягоди в крохмалі. Заливаємо другою половиною тіста. Ставимо форму з пирогом на слабкий вогонь, одразу накриваємо кришкою. Через 15-20 хвилин перевертаємо. Для цього застеляємо пиріг пергаментом зверху та накриваємо кришкою. Перевертаємо та акуратно викладаємо "верхом" пирога на сковороду. Знімаємо пергамент з дна та готуємо ще 7-10 хвилин.

Цей пиріг так просто готується, що з ним впорається навіть дитина. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.