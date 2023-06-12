Весь секрет в заправці: хрумкий салат на щодень за копійки
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Ідеальний легкий перекус, особливо якщо хочеться похрумтіти
Свіжі салати зараз складають значну частку раціону. Якщо ви вже готувати простий салат з трьох інгредієнтів, зверніть увагу на цей рецепт.
Соковитий, свіжий, хрумкий та пікантний салат готується зі звичайної молодої капусти. А секрет смаку — в оригінальній заправці. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- Молода капустина (маленька головка)
- 4 білки від варених яєць
- 2 великі помідори
- 2 середні огірки
- зелена цибуля та петрушка
- 1 чайна ложка цукру
- дрібка солі
Для заправки:
- 4 жовтки від варених яєць
- 2 столові ложки жирної сметани
- чверть чайної ложки сухого часнику
- 1 столова ложка гірчиці в зернах
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Капусту дрібно шаткуємо. Всипаємо чайну ложку цукру та дрібку солі, перемішуємо.
- Огірки та білки нарізаємо соломкою. З помідорів ложкою видаляємо насіння (щоб не було зайвої рідини). Теж нарізаємо.
- Зелень дрібно січемо. Все викладаємо в миску.
- Для заправки розтираємо виделкою жовтки. Додаємо сметану, гірчицю, сіль, перець і часник — розтираємо все разом. Можна пробити блендером. Викладаємо заправку в салат, перемішуємо. Одразу подаємо до столу.
Можна приготувати наперед — окремо салат і окремо заправку, а перед подачею просто змішуємо. Також ми розповідали, як готувати ароматну намазку на бутерброди.