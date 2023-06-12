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Весь секрет в заправці: хрумкий салат на щодень за копійки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Будете готувати цей салат справді щодня
Будете готувати цей салат справді щодня. Фото Порадниця

Ідеальний легкий перекус, особливо якщо хочеться похрумтіти

Свіжі салати зараз складають значну частку раціону. Якщо ви вже готувати простий салат з трьох інгредієнтів, зверніть увагу на цей рецепт.

Соковитий, свіжий, хрумкий та пікантний салат готується зі звичайної молодої капусти. А секрет смаку — в оригінальній заправці. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • Молода капустина (маленька головка)
  • 4 білки від варених яєць
  • 2 великі помідори
  • 2 середні огірки
  • зелена цибуля та петрушка
  • 1 чайна ложка цукру
  • дрібка солі

Для заправки:

  • 4 жовтки від варених яєць
  • 2 столові ложки жирної сметани
  • чверть чайної ложки сухого часнику
  • 1 столова ложка гірчиці в зернах
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Капусту дрібно шаткуємо. Всипаємо чайну ложку цукру та дрібку солі, перемішуємо.
  2. Огірки та білки нарізаємо соломкою. З помідорів ложкою видаляємо насіння (щоб не було зайвої рідини). Теж нарізаємо.
  3. Зелень дрібно січемо. Все викладаємо в миску.
  4. Для заправки розтираємо виделкою жовтки. Додаємо сметану, гірчицю, сіль, перець і часник — розтираємо все разом. Можна пробити блендером. Викладаємо заправку в салат, перемішуємо. Одразу подаємо до столу.

Можна приготувати наперед — окремо салат і окремо заправку, а перед подачею просто змішуємо. Також ми розповідали, як готувати ароматну намазку на бутерброди.

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#Рецепт #Салат #Капуста