Весь секрет в заправці: хрумкий салат на щодень за копійки

Ідеальний легкий перекус, особливо якщо хочеться похрумтіти

Свіжі салати зараз складають значну частку раціону. Якщо ви вже готувати простий салат з трьох інгредієнтів, зверніть увагу на цей рецепт.

Соковитий, свіжий, хрумкий та пікантний салат готується зі звичайної молодої капусти. А секрет смаку — в оригінальній заправці. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

Молода капустина (маленька головка)

4 білки від варених яєць

2 великі помідори

2 середні огірки

зелена цибуля та петрушка

1 чайна ложка цукру

дрібка солі

Для заправки:

4 жовтки від варених яєць

2 столові ложки жирної сметани

чверть чайної ложки сухого часнику

1 столова ложка гірчиці в зернах

сіль, перець

Спосіб приготування:

Капусту дрібно шаткуємо. Всипаємо чайну ложку цукру та дрібку солі, перемішуємо. Огірки та білки нарізаємо соломкою. З помідорів ложкою видаляємо насіння (щоб не було зайвої рідини). Теж нарізаємо. Зелень дрібно січемо. Все викладаємо в миску. Для заправки розтираємо виделкою жовтки. Додаємо сметану, гірчицю, сіль, перець і часник — розтираємо все разом. Можна пробити блендером. Викладаємо заправку в салат, перемішуємо. Одразу подаємо до столу.

Можна приготувати наперед — окремо салат і окремо заправку, а перед подачею просто змішуємо. Також ми розповідали, як готувати ароматну намазку на бутерброди.