Цей хруст зведе вас з розуму: неймовірні малосольні огірочки

Секрет — у пікантному маринаді

Почався сезон огірків. Якщо хрумких салатів ви вже трохи наїлися, зверніть увагу на цей рецепт малосольних овочів.

Весь секрет — у пряній заливці. Вона робить з огірками щось дивовижне. Рецептом поділились на порталі "Порадниця". З цього рецепту вийдуть три однолітрові банки огірочків.

Інгредієнти:

1,8 кг огірків

2 л води

3 середні листки хрону

3 гілочки свіжого кропу

9 великих зубчиків часнику

4 столові ложки солі (без верху)

6 листочків смородини

8-10 горошин чорного перцю

4 гвоздики

1 лавровий листок

Спосіб приготування:

Огірки промиваємо, даємо трохи просохнути. Банки ретельно миємо та сушимо. На дно кожної банки викладаємо кріп, нарізані зубчики часнику, листочки смородини та хрону. Щільно викладаємо огірки. Готуємо розсіл. Для цього виливаємо воду у каструлю. Додаємо лавровий листок, перець, гвоздику та сіль. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Одразу гарячу рідину розливаємо по банках. Накриваємо поліетиленовими кришками. Банки залишаємо остигати при кімнатній температурі — рівно на добу. Потім — виставляємо в холодильник.

Це ідеальна закуска як на щодень, так і для святкового столу. Огірки виходять хрумкими, соковитими та ароматними. Також ми розповідали, як готувати варення-п’ятихвилинку з полуниці.