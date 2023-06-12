Цей хруст зведе вас з розуму: неймовірні малосольні огірочки
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Секрет — у пікантному маринаді
Почався сезон огірків. Якщо хрумких салатів ви вже трохи наїлися, зверніть увагу на цей рецепт малосольних овочів.
Весь секрет — у пряній заливці. Вона робить з огірками щось дивовижне. Рецептом поділились на порталі "Порадниця". З цього рецепту вийдуть три однолітрові банки огірочків.
Інгредієнти:
- 1,8 кг огірків
- 2 л води
- 3 середні листки хрону
- 3 гілочки свіжого кропу
- 9 великих зубчиків часнику
- 4 столові ложки солі (без верху)
- 6 листочків смородини
- 8-10 горошин чорного перцю
- 4 гвоздики
- 1 лавровий листок
Спосіб приготування:
- Огірки промиваємо, даємо трохи просохнути. Банки ретельно миємо та сушимо.
- На дно кожної банки викладаємо кріп, нарізані зубчики часнику, листочки смородини та хрону. Щільно викладаємо огірки.
- Готуємо розсіл. Для цього виливаємо воду у каструлю. Додаємо лавровий листок, перець, гвоздику та сіль. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
- Одразу гарячу рідину розливаємо по банках. Накриваємо поліетиленовими кришками.
- Банки залишаємо остигати при кімнатній температурі — рівно на добу. Потім — виставляємо в холодильник.
Це ідеальна закуска як на щодень, так і для святкового столу. Огірки виходять хрумкими, соковитими та ароматними. Також ми розповідали, як готувати варення-п’ятихвилинку з полуниці.