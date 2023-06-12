Неймовірний хлібний квас: рецепт наших предків врятує від літньої спраги
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Можна зробити одразу багато квасу та ласувати кілька днів
Освіжаючий квас, як і ягідне мохіто — ідеальний засіб полегшити спекотні дні. Мало хто знає, та його легко приготувати вдома.
Це дуже особливий напій — століттями наші предки варили його, аби сонце не здавалося таким надокучливим. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 1,5 кілограма цілозернового хліба;
- 5 літрів води;
- 4 чайні ложки сухих дріжджів;
- кілька ложок цукру;
- родзинки до смаку.
Спосіб приготування:
- Хліб (найсмачніше — цільнозерновий) нарізаємо скибочками та обсмажуємо в духовці. Готові грінки дрібнимо, заливаємо п’ятьма літрами теплої кип'яченої води. Додаємо дріжджі та цукор. Ретельно перемішуємо до розчинення цукру.
- Накриваємо і залишаємо в теплому місці. Час вистоювання — три дні.
- По завершенню шумування квас проціджуємо через дрібне сито (можна кілька разів). Розливаємо квас по пляшках. До смаку додаємо трохи митих родзинок. Закритий квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.
Цей освіжаючий напій приготувати дуже легко. Швидкість приготування квасу зазвичай залежить від температури. Чим вона вища — тим менший час витримки. (Тільки не лийте окріп — можуть загинути дріжджі). Чим більше ви будете витримувати квас – тим насиченішим буде його смак. Також ми розповідали, як готувати пишні оладки на кефірі.