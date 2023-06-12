Неймовірний хлібний квас: рецепт наших предків врятує від літньої спраги

Можна зробити одразу багато квасу та ласувати кілька днів

Освіжаючий квас, як і ягідне мохіто — ідеальний засіб полегшити спекотні дні. Мало хто знає, та його легко приготувати вдома.

Це дуже особливий напій — століттями наші предки варили його, аби сонце не здавалося таким надокучливим. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

1,5 кілограма цілозернового хліба;

5 літрів води;

4 чайні ложки сухих дріжджів;

кілька ложок цукру;

родзинки до смаку.

Спосіб приготування:

Хліб (найсмачніше — цільнозерновий) нарізаємо скибочками та обсмажуємо в духовці. Готові грінки дрібнимо, заливаємо п’ятьма літрами теплої кип'яченої води. Додаємо дріжджі та цукор. Ретельно перемішуємо до розчинення цукру. Накриваємо і залишаємо в теплому місці. Час вистоювання — три дні. По завершенню шумування квас проціджуємо через дрібне сито (можна кілька разів). Розливаємо квас по пляшках. До смаку додаємо трохи митих родзинок. Закритий квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.

Цей освіжаючий напій приготувати дуже легко. Швидкість приготування квасу зазвичай залежить від температури. Чим вона вища — тим менший час витримки. (Тільки не лийте окріп — можуть загинути дріжджі). Чим більше ви будете витримувати квас – тим насиченішим буде його смак. Також ми розповідали, як готувати пишні оладки на кефірі.