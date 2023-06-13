Поверніться в дитинство з рецептами цих домашніх льодяників

Смакота без особливих клопотів

Домашні льодяники – це смачні цукерки, які нам знайомі з дитинства. Вони бюджетні, легкі та швидкі у приготуванні, але, незважаючи на це, виходять смачними, солодкими, а також надзвичайно привабливими. Пропонуємо порадувати своїх діток корисними льодяниками власного приготування!

Рецепт таких льодяників від "Порадниці" досить простий та доступний. Впевнені, що дітям подобається і процес приготування льодяників, і результат.

Як приготувати цукерки з цукру

Інгредієнти:

300 г цукру

150 мл води чи фруктовий сік для гарного кольору.

Спосіб приготування:

Помістіть у невелику металеву каструльку із цукром. Поставте на повільний вогонь і постійно помішуйте, поки сироп набуде потрібної консистенції. Ознака готовності — бульбашки з дна каструлі. Розлийте карамель у форми, змащені олією. Коли льодяник почне застигати, вставте в нього паличку. Якщо форми немає, льодяники вилийте на тарілку, змащену олією. А коли застигнуть, зніміть ножем. Якщо у вас є пергаментний папір або силіконовий килимок, викладіть на них суміш акуратними калюжками і застроміть зубочистки — і у вас вийдуть льодяники на паличці.

Пропонуємо рецепт ще однієї солодощі, яку не купиш у магазині – трюфельних цукерок. Простий у приготуванні десерт виходить неймовірно апетитним!