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Такий "алкоголь" можна навіть дітям: рецепт вершкового пива від Гаррі Поттера

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Насолода від Гаррі Поттера – вершкове пиво
Насолода від Гаррі Поттера – вершкове пиво. Фото shuba.life

Напій, від якого захоплюються всі діти!

Шанувальники всесвіту "Гаррі Поттер" не можуть не пам’ятати те вершкове пиво, яке подавали в пабі "Три мітли" в Хогсміді. Пропонуємо сьогодні приготувати безалкогольну версію такого напою для дітей.

Безалкогольне вершкове пиво для дітей за рецептом Shuba – це напій, схожий на молочний коктейль. Готувати його неймовірно просто, адже він складається лише з молока, морозива, сиропу та добавок у вигляді кориці чи солі. Тож беремо інгредієнти та разом із дітьми йдемо готувати!

Як приготувати вершкове пиво

Інгредієнти на 4 порції:

  • молоко — 1 л;
  • морозиво — 600 г;
  • кориця мелена — до свого смаку;
  • цукор — 100 г;
  • вода — 100 мл;
  • вершки 20% — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Спершу приготуйте карамельний сироп. Налийте в сотейник воду і всипте туди цукор.
  2. Доведіть до кипіння на середньому вогні та до повного розчинення цукру.
  3. Тонким цівком влийте в сироп вершки, додайте сіль і корицю.
  4. Уварюйте сироп, помішуючи близько 4-5 хвилин. Потім зніміть з вогню і залиште остигати при кімнатній температурі.
  5. Налийте молоко в чашу блендера, додайте морозиво і сироп, що остигнув карамельний.
  6. Збийте до утворення пінної шапки, розлийте склянками.

Такий напій можна приготувати на день народження дитини або на тематичну вечірку, присвячену всесвіту Джоан Роулінг. Подавайте таке пиво з кам’яним печивом від Геґріда.

Теги:
#Рецепт #Пиво #Гаррі Поттер #Готуємо вдома