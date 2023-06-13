Такий "алкоголь" можна навіть дітям: рецепт вершкового пива від Гаррі Поттера
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Напій, від якого захоплюються всі діти!
Шанувальники всесвіту "Гаррі Поттер" не можуть не пам’ятати те вершкове пиво, яке подавали в пабі "Три мітли" в Хогсміді. Пропонуємо сьогодні приготувати безалкогольну версію такого напою для дітей.
Безалкогольне вершкове пиво для дітей за рецептом Shuba – це напій, схожий на молочний коктейль. Готувати його неймовірно просто, адже він складається лише з молока, морозива, сиропу та добавок у вигляді кориці чи солі. Тож беремо інгредієнти та разом із дітьми йдемо готувати!
Як приготувати вершкове пиво
Інгредієнти на 4 порції:
- молоко — 1 л;
- морозиво — 600 г;
- кориця мелена — до свого смаку;
- цукор — 100 г;
- вода — 100 мл;
- вершки 20% — 2 ст. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Спершу приготуйте карамельний сироп. Налийте в сотейник воду і всипте туди цукор.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні та до повного розчинення цукру.
- Тонким цівком влийте в сироп вершки, додайте сіль і корицю.
- Уварюйте сироп, помішуючи близько 4-5 хвилин. Потім зніміть з вогню і залиште остигати при кімнатній температурі.
- Налийте молоко в чашу блендера, додайте морозиво і сироп, що остигнув карамельний.
- Збийте до утворення пінної шапки, розлийте склянками.
Такий напій можна приготувати на день народження дитини або на тематичну вечірку, присвячену всесвіту Джоан Роулінг. Подавайте таке пиво з кам’яним печивом від Геґріда.