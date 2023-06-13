Такий "алкоголь" можна навіть дітям: рецепт вершкового пива від Гаррі Поттера

Напій, від якого захоплюються всі діти!

Шанувальники всесвіту "Гаррі Поттер" не можуть не пам’ятати те вершкове пиво, яке подавали в пабі "Три мітли" в Хогсміді. Пропонуємо сьогодні приготувати безалкогольну версію такого напою для дітей.

Безалкогольне вершкове пиво для дітей за рецептом Shuba – це напій, схожий на молочний коктейль. Готувати його неймовірно просто, адже він складається лише з молока, морозива, сиропу та добавок у вигляді кориці чи солі. Тож беремо інгредієнти та разом із дітьми йдемо готувати!

Як приготувати вершкове пиво

Інгредієнти на 4 порції:

молоко — 1 л;

морозиво — 600 г;

кориця мелена — до свого смаку;

цукор — 100 г;

вода — 100 мл;

вершки 20% — 2 ст. л.;

сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Спершу приготуйте карамельний сироп. Налийте в сотейник воду і всипте туди цукор. Доведіть до кипіння на середньому вогні та до повного розчинення цукру. Тонким цівком влийте в сироп вершки, додайте сіль і корицю. Уварюйте сироп, помішуючи близько 4-5 хвилин. Потім зніміть з вогню і залиште остигати при кімнатній температурі. Налийте молоко в чашу блендера, додайте морозиво і сироп, що остигнув карамельний. Збийте до утворення пінної шапки, розлийте склянками.

Такий напій можна приготувати на день народження дитини або на тематичну вечірку, присвячену всесвіту Джоан Роулінг. Подавайте таке пиво з кам’яним печивом від Геґріда.