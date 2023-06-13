Страва, варта ресторану: рецепт спагетті у буряковому соусі здивує навіть досвідченого гурмана

Один вид такої апетитної страви викликає апетит

Макарони – просто знахідка для гурманів, які люблять різноманітність. До них можна приготувати безліч різноманітних соусів і щоразу можна радувати своїх близьких новими та несподіваними рецептами.

Про один із таких рецептів ми розповімо. Гарне та незвичайне поєднання спагеті та буряків за рецептом "Порадниці" порадує вас смаком та простотою приготування. Яскрава та ніжна страва сподобається вам і вашим близьким.

Як приготувати спагеті з соусом

Інгредієнти:

спагеті – 300 г;

буряк – 300 г;

часник, зубчики – 3 шт.;

рубані горіхи – 100 г;

твердий сир – 50 г;

олія – для смаження;

базилік, сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Буряк запекти до напівготовності, дрібно натерти. Часник роздавити плоскою стороною ножа, обсмажити на слабкому вогні до прозорості. Прибрати часник, покласти буряк у сковороду, гасити під закритою кришкою близько 5 хвилин, посолити, поперчити. Відварити у підсоленій воді спагеті. У сковороду до готових буряків додати спагеті, перемішати. Якщо соус буде густим, додати трохи води, в якій варилися спагеті. Страву посипати горішками та тертим сиром, перемішати. При подачі прикрасити зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спростити процес варіння буряків. З цими порадами готувати ви будете швидше.