Буде танути в роті: ніжний шоколадний десерт без випічки та мороки
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Ідеальний десерт за кілька хвилин
Якшо ви вже готували ніжний мус із ряжанки, зверніть увагу на ще один простий і прохолодний десерт. Знадобиться зовсім трохи продуктів.
Цей шоколадний мус дуже просто готується. Навіть випікати нічого не треба — достатньо просто змішати все в потрібному порядку.
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 80 г
- Какао — 20 г
- Молоко — 400 мл
- Крохмаль кукурудзяний — 25 г
- Густі вершки — 200 мл
Спосіб приготування:
- У каструльці з товстим дном або сотейнику з’єднуємо яйця, цукор, какао, крохмаль. Також додаємо невелику частку молока. Добре перемішуємо все вінчиком, щоб не було грудочок.
- До маси частинками, постійно перемішуючи, вливаємо молоко, що залишилося. Ретельно вимішуємо і ставимо на середній вогонь.
- Варимо до закипання. Помішуємо без упину.
- Перекладаємо заварену основу в миску. Накриваємо харчовою плівкою так, щоб вона торкалась поверхні маси. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо в холодильник.
- Коли заварний крем загус, збиваємо вершки до стійких піків. Міксером перемішуємо холодний крем. Частинами додаємо до нього вершки. Перемішуємо.
- Перекладаємо мус по чашках або креманках. Ставимо у холодильник до повного застигання.
Цей десерт так просто готується! Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.