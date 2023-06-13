Буде танути в роті: ніжний шоколадний десерт без випічки та мороки

Ідеальний десерт за кілька хвилин

Якшо ви вже готували ніжний мус із ряжанки, зверніть увагу на ще один простий і прохолодний десерт. Знадобиться зовсім трохи продуктів.

Цей шоколадний мус дуже просто готується. Навіть випікати нічого не треба — достатньо просто змішати все в потрібному порядку.

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт

Цукор — 80 г

Какао — 20 г

Молоко — 400 мл

Крохмаль кукурудзяний — 25 г

Густі вершки — 200 мл

Спосіб приготування:

У каструльці з товстим дном або сотейнику з’єднуємо яйця, цукор, какао, крохмаль. Також додаємо невелику частку молока. Добре перемішуємо все вінчиком, щоб не було грудочок. До маси частинками, постійно перемішуючи, вливаємо молоко, що залишилося. Ретельно вимішуємо і ставимо на середній вогонь. Варимо до закипання. Помішуємо без упину. Перекладаємо заварену основу в миску. Накриваємо харчовою плівкою так, щоб вона торкалась поверхні маси. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо в холодильник. Коли заварний крем загус, збиваємо вершки до стійких піків. Міксером перемішуємо холодний крем. Частинами додаємо до нього вершки. Перемішуємо. Перекладаємо мус по чашках або креманках. Ставимо у холодильник до повного застигання.

Цей десерт так просто готується! Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.