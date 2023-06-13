Ідеально до свят: смачний десерт з чотирьох продуктів

Ви будете готувати на всі свята і просто до чаю

Десерти без випічки — ідеальні для літа, коли не хочеться довго стояти біля гарячої духовки. Якщо ви вже готували шоколадний мус, зверніть увагу на цей рецепт турону.

Це класичні східні солодощі. Потрібно всього кілька інгредієнтів. Десерт виходить солодким, смачним і дуже горіховим.

Інгредієнти:

мигдаль неочищений — 200 г

яйце — 1 шт

цукор — 130 г

мед — 120 г

Спосіб приготування:

Горіхи заливаємо водою та ставимо на плиту. Після закипання варимо ще 3 хвилини. Зливаємо окріп, охолоджуємо у воді та знімаємо шкірку. Обсушуємо і викладаємо на деко, застелене пергаментом. У розігрітій до 200 градусів духовці готуємо до золотистості. Мед і цукор викладаємо в одну ємність. Ставимо на невеликий вогонь і варимо 10 хвилин. Час від часу помішуємо. Знімаємо, охолоджуємо. Відділяємо білок від жовтка. Знадобиться лише білок. Частинами додаємо білок до сиропу, постійно помішуючи віночком. Суміш ставимо знову на вогонь і варимо ще 20 хвилин, постійно помішуючи. В кінці додаємо горіхи та знову перемішуємо. Прямокутну форму застеляємо харчовою плівкою. По ній розподіляємо масу і ставимо в холодильник — до застигання.

В ідеалі турон вистоюється 12 годин. Після цього його можна нарізати на порційні шматочки. Також ми розповідали, як готувати полуничний пиріг.