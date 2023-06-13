Будете готувати на кожне свято: фантастичний грибний салат з яєчним млинчиком
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Виходить і смачно, і недорого
Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували ефектний салат "Ніч", зверніть увагу на цей рецепт смачної грибної закуски з омлетом. Він дуже ситний — адже у складі є і яйця, і курка, і навіть грибочки.
Він готується з дуже простих продуктів, зате на столі завжди має ефектний вигляд. На порталі "Порадниця" розповіли, як приготувати смачний салат із куркою, грибами й омлетом.
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 400 г печериць
- олія
- цибулина
- 3 яйця
- 2 столові ложки молока
- майонез
- сіль, перець – до смаку
- зелень, листя салату
Спосіб приготування:
- М’ясо відварюємо. Коли охолоне — нарізаємо шматочками.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. Гриби кришимо на пластинки. Ставимо на вогонь сковороду з невеликою кількістю олії.
- Обсмажуємо цибулю. Коли стане золотиста, додаємо гриби.
- Яйця збиваємо з молоком на піну, додаємо сіль. Готуємо омлет — виливаємо на гарячу сковороду та обсмажуємо на сковороді з обох боків. Коли охолоне, нарізаємо смужками.
- З’єднуємо інгредієнти, заправляємо майонезом. Додаємо сіль, перець, перемішуємо.
Смачно подавати цей салат, виклавши на салатне листя. Також ми розповідали, чим замінити масло у випічці.