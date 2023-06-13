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Будете готувати на кожне свято: фантастичний грибний салат з яєчним млинчиком

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ця апетитна закуска готується дуже просто Новина оновлена 13 червня 2023, 17:17
Ця апетитна закуска готується дуже просто. Фото Порадниця

Виходить і смачно, і недорого

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували ефектний салат "Ніч", зверніть увагу на цей рецепт смачної грибної закуски з омлетом. Він дуже ситний — адже у складі є і яйця, і курка, і навіть грибочки.

Він готується з дуже простих продуктів, зате на столі завжди має ефектний вигляд. На порталі "Порадниця" розповіли, як приготувати смачний салат із куркою, грибами й омлетом.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 400 г печериць
  • олія
  • цибулина
  • 3 яйця
  • 2 столові ложки молока
  • майонез
  • сіль, перець – до смаку
  • зелень, листя салату

Спосіб приготування:

  1. М’ясо відварюємо. Коли охолоне — нарізаємо шматочками.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями. Гриби кришимо на пластинки. Ставимо на вогонь сковороду з невеликою кількістю олії.
  3. Обсмажуємо цибулю. Коли стане золотиста, додаємо гриби.
  4. Яйця збиваємо з молоком на піну, додаємо сіль. Готуємо омлет — виливаємо на гарячу сковороду та обсмажуємо на сковороді з обох боків. Коли охолоне, нарізаємо смужками.
  5. З’єднуємо інгредієнти, заправляємо майонезом. Додаємо сіль, перець, перемішуємо.

Смачно подавати цей салат, виклавши на салатне листя. Також ми розповідали, чим замінити масло у випічці.

Теги:
#Рецепт #Салат #Гриби #Закуска