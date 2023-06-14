Як їдять рибу справжні гурмани: готуємо бутерброд з кількою та яйцем по-естонськи

Усього 15 хвилин – і ви вже снідаєте!

Близькість до моря Естонії давала можливість використовувати рибу у багатьох стравах. Та й зараз в естонському меню дуже багато рибних страв. Пропонуємо трохи познайомитися з меню цієї країни та приготувати дуже просту та неймовірно смачну страву зі складною назвою, яка точно не залишить вас байдужими.

Кілувійлейб — знаменита естонська закуска, відкритий бутерброд з житнього хліба з маринованою філе кільки. Самі естонці жартують, що цей бутерброд швидше з’їсти, ніж сказати його назву. Знайомимося з рецептом від Shuba, беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати бутерброд з кількою та яйцем по-естонськи

Інгредієнти на 4 порції:

хліб житній, скибочки — 4 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

масло вершкове — 60 г;

кілька пряного посолу — 100 г;

зелена цибуля — 10 г;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Яйця добре вимийте, покладіть у каструлю, залийте холодною водою та поставте на вогонь. Після закипання варіть яйця протягом 8-10 хвилин. Після цього поставте під холодну воду, щоб шкаралупа легко знімалася. Очистьте яйця. Відкрийте мариновану кільку і трохи обсушіть паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Якщо риба замаринована цілком, приберіть голови та нутрощі. Шматочки житнього хліба підсушіть на сковороді. Змастіть теплі шматочки хліба вершковим маслом. Зверху викладіть по 3 кільки. Яйця розріжте на дві половини та покладіть по половинці на бутерброд. Зверху посипте меленим перцем до смаку і прикрасьте зеленою цибулею.

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