Як їдять рибу справжні гурмани: готуємо бутерброд з кількою та яйцем по-естонськи
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Усього 15 хвилин – і ви вже снідаєте!
Близькість до моря Естонії давала можливість використовувати рибу у багатьох стравах. Та й зараз в естонському меню дуже багато рибних страв. Пропонуємо трохи познайомитися з меню цієї країни та приготувати дуже просту та неймовірно смачну страву зі складною назвою, яка точно не залишить вас байдужими.
Кілувійлейб — знаменита естонська закуска, відкритий бутерброд з житнього хліба з маринованою філе кільки. Самі естонці жартують, що цей бутерброд швидше з’їсти, ніж сказати його назву. Знайомимося з рецептом від Shuba, беремо інгредієнти та йдемо готувати!
Як приготувати бутерброд з кількою та яйцем по-естонськи
Інгредієнти на 4 порції:
- хліб житній, скибочки — 4 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- масло вершкове — 60 г;
- кілька пряного посолу — 100 г;
- зелена цибуля — 10 г;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Яйця добре вимийте, покладіть у каструлю, залийте холодною водою та поставте на вогонь. Після закипання варіть яйця протягом 8-10 хвилин. Після цього поставте під холодну воду, щоб шкаралупа легко знімалася. Очистьте яйця.
- Відкрийте мариновану кільку і трохи обсушіть паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Якщо риба замаринована цілком, приберіть голови та нутрощі.
- Шматочки житнього хліба підсушіть на сковороді. Змастіть теплі шматочки хліба вершковим маслом. Зверху викладіть по 3 кільки. Яйця розріжте на дві половини та покладіть по половинці на бутерброд. Зверху посипте меленим перцем до смаку і прикрасьте зеленою цибулею.
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