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Справжній "десерт" по-італійськи готується з макаронів: рецепт незвичайних кексів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Звична паста карбонару у незвичайному виконанні
Звична паста карбонару у незвичайному виконанні. Фото shuba.life

Все дуже просто та швидко

Карбонара – це спагеті з беконом (панчетою), пармезаном та яйцями. Якщо ви любите цю страву, то спробуйте приготувати незвичайно у вигляді кексиків.

Таку закуску за рецептом Shuba можна поставити гостям на стіл або взяти на природу. А ще це хороший спосіб використовувати залишки макаронів після обіду або вечері.

Як приготувати кекси зі спагеті та беконом

Інгредієнти на 6 порцій:

  • спагеті — 90 г;
  • оливкова олія — 20 г;
  • бекон — 150 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • вершки – 130 мл;
  • пармезан тертий – 60 г;
  • петрушка — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть олією 6 форм для кексів. Вистеліть дно форм папером для випікання кексів.
  2. Відваріть спагеті, дотримуючись вказівок на упаковуванні. Злийте воду і перекладіть у миску.
  3. У цей час розігрійте олію у сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Додайте нарізаний кубиками бекон і готуйте періодично помішуючи протягом 5 хвилин. Якщо бекон дуже жирний, його можна смажити без олії. Додайте подрібнений часник, перемішайте та готуйте 30 секунд.
  4. Додайте бекон в спагеті та добре перемішайте. Викладіть макарони порціями у форми для кексиків.
  5. Яйця, вершки та тертий пармезан додайте в миску та перемішайте. Акуратно влийте яєчну суміш у форми для кексів. Випікайте 20 хвилин. Відкладіть на 3 хвилини, щоб кекси карбонару трохи охолонули. Дістаньте їх із форми, подавайте гарячими чи холодними, посипавши петрушкою.

Якщо ви любите макарони, вам потрібно знати, як визначити якісні макарони. Секунда часу – і ви впевнені у продукті.

Теги:
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