Справжній "десерт" по-італійськи готується з макаронів: рецепт незвичайних кексів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Все дуже просто та швидко
Карбонара – це спагеті з беконом (панчетою), пармезаном та яйцями. Якщо ви любите цю страву, то спробуйте приготувати незвичайно у вигляді кексиків.
Таку закуску за рецептом Shuba можна поставити гостям на стіл або взяти на природу. А ще це хороший спосіб використовувати залишки макаронів після обіду або вечері.
Як приготувати кекси зі спагеті та беконом
Інгредієнти на 6 порцій:
- спагеті — 90 г;
- оливкова олія — 20 г;
- бекон — 150 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- вершки – 130 мл;
- пармезан тертий – 60 г;
- петрушка — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть олією 6 форм для кексів. Вистеліть дно форм папером для випікання кексів.
- Відваріть спагеті, дотримуючись вказівок на упаковуванні. Злийте воду і перекладіть у миску.
- У цей час розігрійте олію у сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Додайте нарізаний кубиками бекон і готуйте періодично помішуючи протягом 5 хвилин. Якщо бекон дуже жирний, його можна смажити без олії. Додайте подрібнений часник, перемішайте та готуйте 30 секунд.
- Додайте бекон в спагеті та добре перемішайте. Викладіть макарони порціями у форми для кексиків.
- Яйця, вершки та тертий пармезан додайте в миску та перемішайте. Акуратно влийте яєчну суміш у форми для кексів. Випікайте 20 хвилин. Відкладіть на 3 хвилини, щоб кекси карбонару трохи охолонули. Дістаньте їх із форми, подавайте гарячими чи холодними, посипавши петрушкою.
Якщо ви любите макарони, вам потрібно знати, як визначити якісні макарони. Секунда часу – і ви впевнені у продукті.