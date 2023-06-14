Хрускіт зробить вас щасливим: чіпси за цим рецептом змусять вас забути про магазинні

Хрустіть з користю та задоволенням

Молода капуста є універсальною для будь-яких страв. З неї можна приготувати не лише традиційний вітамінний салат із молодої капусти, а й ліниві голубці з молодої капусти. А чипси з молодої капусти це щось неймовірно хрумке і смачне.

Чипси з листя молодої капусти за рецептом Shuba — фантастична закуска, якщо знати секрет і заправити їх оливковою олією та пармезаном. Така закуска ідеальна для веселого сімейного вечора із переглядом фільму. Спробувавши такі чіпси разів, ви не будете більше їх купувати в магазині.

Як приготувати чипси з капусти

Інгредієнти на 6 порцій:

капуста молода — 1 шт.;

пармезан тертий — 1/4 склянки;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 120 градусів. Капустяне листя помийте і порвіть на великі шматки. Перемішайте з пармезаном та олією, потім щедро приправте сіллю та перцем. Розкладіть в один шар на деку. Випікайте до золотистого кольору та хрусткої скоринки, від 30 до 40 хвилин.

До таких чипсів ідеально підійде сирний соус, приготований власноруч. Їжте та насолоджуйтесь!