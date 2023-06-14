Хрускіт зробить вас щасливим: чіпси за цим рецептом змусять вас забути про магазинні
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Хрустіть з користю та задоволенням
Молода капуста є універсальною для будь-яких страв. З неї можна приготувати не лише традиційний вітамінний салат із молодої капусти, а й ліниві голубці з молодої капусти. А чипси з молодої капусти це щось неймовірно хрумке і смачне.
Чипси з листя молодої капусти за рецептом Shuba — фантастична закуска, якщо знати секрет і заправити їх оливковою олією та пармезаном. Така закуска ідеальна для веселого сімейного вечора із переглядом фільму. Спробувавши такі чіпси разів, ви не будете більше їх купувати в магазині.
Як приготувати чипси з капусти
Інгредієнти на 6 порцій:
- капуста молода — 1 шт.;
- пармезан тертий — 1/4 склянки;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 120 градусів.
- Капустяне листя помийте і порвіть на великі шматки. Перемішайте з пармезаном та олією, потім щедро приправте сіллю та перцем. Розкладіть в один шар на деку.
- Випікайте до золотистого кольору та хрусткої скоринки, від 30 до 40 хвилин.
До таких чипсів ідеально підійде сирний соус, приготований власноруч. Їжте та насолоджуйтесь!