Ризикуєте відмовитися навіть від шашлику: ці міні-сосиски складуть конкуренцію всім м’ясним стравам
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Півгодини — і страва готова
Сосиски у тесті – страва, яку люблять практично всі. Цей простий перекус зручно брати із собою в дорогу чи на роботу.
Сьогодні ми приготуємо смачні, повітряні та веселі міні-сосиски в тесті за рецептом Shuba. Готуйте їх, подавайте і не відволікайтеся, інакше вам не дістанеться!
Як приготувати сосиски в тесті
Інгредієнти на 16 порцій:
- листкове тісто — 500 г;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- міні-сосиски молочні — 16 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- петрушка, пучок — 1/4 шт.
Спосіб приготування:
- Розкотіть тісто на присипаній мукою поверхні до прямокутника приблизно 48×32 см. Розріжте великий прямокутник тіста вздовж навпіл, потім розріжте два менші прямокутники на вісім рівних частин. Тепер у вас лише 16 прямокутників.
- Змастіть один кінець кожного прямокутника невеликою кількістю збитого яйця, на інший покладіть міні-сосиску, потім приправте сіллю, чорним перцем свіжомеленим і посипте листочками петрушки.
- Поверніть сосиску в тісто і повторіть з усіма сосисками.
- Поставте сосиски в тісті в холодильник на 20 хвилин|мінути|, щоб тісто застигло.
- Коли затвердіє тісто, вийміть сосиски з холодильника і надріжте верхівку тіста гострим ножем для прикраси або наколіть вилкою.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Добре змастіть верх тіста рештою збитих яєць і випікайте блюдо в духовці 25–30 хвилин або поки тісто не стане золотисто-коричневим і хрустким. Вийміть із духовки та дайте трохи охолонути перед подачею.
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