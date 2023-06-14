Ризикуєте відмовитися навіть від шашлику: ці міні-сосиски складуть конкуренцію всім м’ясним стравам

Півгодини — і страва готова

Сосиски у тесті – страва, яку люблять практично всі. Цей простий перекус зручно брати із собою в дорогу чи на роботу.

Сьогодні ми приготуємо смачні, повітряні та веселі міні-сосиски в тесті за рецептом Shuba. Готуйте їх, подавайте і не відволікайтеся, інакше вам не дістанеться!

Як приготувати сосиски в тесті

Інгредієнти на 16 порцій:

листкове тісто — 500 г;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

міні-сосиски молочні — 16 шт.;

сіль — до свого смаку;

петрушка, пучок — 1/4 шт.

Спосіб приготування:

Розкотіть тісто на присипаній мукою поверхні до прямокутника приблизно 48×32 см. Розріжте великий прямокутник тіста вздовж навпіл, потім розріжте два менші прямокутники на вісім рівних частин. Тепер у вас лише 16 прямокутників. Змастіть один кінець кожного прямокутника невеликою кількістю збитого яйця, на інший покладіть міні-сосиску, потім приправте сіллю, чорним перцем свіжомеленим і посипте листочками петрушки. Поверніть сосиску в тісто і повторіть з усіма сосисками. Поставте сосиски в тісті в холодильник на 20 хвилин|мінути|, щоб тісто застигло. Коли затвердіє тісто, вийміть сосиски з холодильника і надріжте верхівку тіста гострим ножем для прикраси або наколіть вилкою. Розігрійте духовку до 200 градусів. Добре змастіть верх тіста рештою збитих яєць і випікайте блюдо в духовці 25–30 хвилин або поки тісто не стане золотисто-коричневим і хрустким. Вийміть із духовки та дайте трохи охолонути перед подачею.

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