Рецепт заправки, яка навіть звичайнісінький салат перетворить на шикарну страву від шеф-кухаря
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Три інгредієнти – і страва готова!
Літо — час, коли хочеться насолодитися зеленню. Проте з літом асоціюються не лише ягоди, фрукти та зелень. Ще одним атрибутом сезону є хрумкий салат із огірків та помідорів. Спочатку він прекрасний навіть у найпростішому виконанні, а потім хочеться чогось цікавішого.
У такому випадку можна приготувати нехитру заправку, яка перетворить салат на страву ресторанного рівня. Цей важливий компонент у страві здатний надати йому особливого смаку і зробити по-справжньому неповторним. Тому беремо рецепт від Рixelinform і починаємо готувати!
Як приготувати заправку
Інгредієнти:
- 100 мл винного оцту;
- 100 мл олії;
- 2-3 ст. л. гранатового соусу.
Спосіб приготування:
- Оцет, олію та гранатовий соус необхідно змішати в зручній мисці, а потім заправити готовий салат.
- Якщо ви не любите гранатового соусу, його можна замінити улюбленими спеціями: сіллю, перцем, сушеним базиліком, орегано. У такому разі просто змішайте їх з винним оцтом та олією.
- До речі, якщо ви використовуєте олію, знайте – її також можна замінити оливковою або кунжутною. Після ретельного перемішування з цією заправкою страва набуде легкого кисло-солодкого смаку.
Такою заправкою можна заправити смачний салат із капусти. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!