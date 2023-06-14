Рецепт заправки, яка навіть звичайнісінький салат перетворить на шикарну страву від шеф-кухаря

Три інгредієнти – і страва готова!

Літо — час, коли хочеться насолодитися зеленню. Проте з літом асоціюються не лише ягоди, фрукти та зелень. Ще одним атрибутом сезону є хрумкий салат із огірків та помідорів. Спочатку він прекрасний навіть у найпростішому виконанні, а потім хочеться чогось цікавішого.

У такому випадку можна приготувати нехитру заправку, яка перетворить салат на страву ресторанного рівня. Цей важливий компонент у страві здатний надати йому особливого смаку і зробити по-справжньому неповторним. Тому беремо рецепт від Рixelinform і починаємо готувати!

Як приготувати заправку

Інгредієнти:

100 мл винного оцту;

100 мл олії;

2-3 ст. л. гранатового соусу.

Спосіб приготування:

Оцет, олію та гранатовий соус необхідно змішати в зручній мисці, а потім заправити готовий салат. Якщо ви не любите гранатового соусу, його можна замінити улюбленими спеціями: сіллю, перцем, сушеним базиліком, орегано. У такому разі просто змішайте їх з винним оцтом та олією. До речі, якщо ви використовуєте олію, знайте – її також можна замінити оливковою або кунжутною. Після ретельного перемішування з цією заправкою страва набуде легкого кисло-солодкого смаку.

Такою заправкою можна заправити смачний салат із капусти. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!