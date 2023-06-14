Рецепт, який зберігає аромат свіжої ягоди: як закрити полуничне варення на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таке варення буде чудовою добавкою до улюблених млинців.
Для того, щоб зберегти полуницю на зиму, її можна не тільки заморозити, але й приготувати смачне домашнє варення. Воно завжди буде апетитною добавкою до чаювання.
Особливістю варення з полуниці за рецептом "СОДа" є те, що ягоди проварюються протягом декількох хвилин, а наполягають у власному соку протягом 8-10 годин. За цей час сироп стане досить густим, але водночас ягідки збережуть свою форму і залишаться цілими.
Як приготувати полуничне варення "Свіжість"
Інгредієнти:
- 2 кг полуниці;
- 1,5 кг цукру;
- 2 лимони;
- 25 листків свіжої м’яти;
- 25 листків базиліка.
Спосіб приготування:
- Підготовлені ягоди помістіть у глибоку миску та засипте цукром. Залишіть на кілька годин, щоб полуниця пустила сік.
- Поставте миску на помірний вогонь та варіть після закипання 5 хвилин. Потім додайте вимиті листочки м’яти та базиліка, варіть ще 5 хвилин.
- Додайте у варення дрібно|мілко| нарізану м’якоть лимона і попередньо натерту цедру. Після цього варіть варення на слабкому вогні близько 15 хвилин. Зніміть з вогню та залиште на 8–10 годин.
- Другий раз поставте миску на вогонь, варіть 5 хвилин після закипання, потім розлийте стерилізованими банками і закачайте.
До речі, стерилізувати банки можна трьома способами. Можливо, якийсь із них вам сподобається більше.