Рецепт, який зберігає аромат свіжої ягоди: як закрити полуничне варення на зиму

Таке варення буде чудовою добавкою до улюблених млинців.

Для того, щоб зберегти полуницю на зиму, її можна не тільки заморозити, але й приготувати смачне домашнє варення. Воно завжди буде апетитною добавкою до чаювання.

Особливістю варення з полуниці за рецептом "СОДа" є те, що ягоди проварюються протягом декількох хвилин, а наполягають у власному соку протягом 8-10 годин. За цей час сироп стане досить густим, але водночас ягідки збережуть свою форму і залишаться цілими.

Як приготувати полуничне варення "Свіжість"

Інгредієнти:

2 кг полуниці;

1,5 кг цукру;

2 лимони;

25 листків свіжої м’яти;

25 листків базиліка.

Спосіб приготування:

Підготовлені ягоди помістіть у глибоку миску та засипте цукром. Залишіть на кілька годин, щоб полуниця пустила сік. Поставте миску на помірний вогонь та варіть після закипання 5 хвилин. Потім додайте вимиті листочки м’яти та базиліка, варіть ще 5 хвилин. Додайте у варення дрібно|мілко| нарізану м’якоть лимона і попередньо натерту цедру. Після цього варіть варення на слабкому вогні близько 15 хвилин. Зніміть з вогню та залиште на 8–10 годин. Другий раз поставте миску на вогонь, варіть 5 хвилин після закипання, потім розлийте стерилізованими банками і закачайте.

До речі, стерилізувати банки можна трьома способами. Можливо, якийсь із них вам сподобається більше.