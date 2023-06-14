Сирник у банку: рецепт страви, яка згодиться навіть на подарунок

Такий сирник точно зробить фурор

Мрія будь-якого сиру — перетворитися на сирник. А сирник у банці за цим рецептом – це не лише смачно, а ще й дуже незвичайно.

Останнім часом користується популярністю "банковий варіант" страв, у тому числі пирогів та десертів. Пропонуємо рецепт сирника в банках від "Домашніх заготовок", який можна взяти в дорогу, на роботу, використовувати як подарунок. Такий ефектний сирний десерт легко та швидко приготувати, тільки візьміть для цього банки невеликої місткості.

Як приготувати сирник у банку

Інгредієнти

Для вівсяної основи:

вівсяне печиво – 4 шт.;

масло вершкове несолоне (розтоплене) – 1,5 ч. ложки

Для сирної маси:

сирний сир – 220 г;

цукор – ½ склянки;

яйця – 3 шт.;

сметана – ½ склянки;

лимонний сік — 1 ч. ложка;

сіль — ¼ ч. ложки.

Для прошарку:

вишневий джем.

Спосіб приготування:

Розкришіть вівсяне печиво, змішайте його з розтопленим вершковим маслом. Отриману крихту розкладіть порівну у 6 маленьких баночок, приблизно по 1 ст. ложці у кожну баночку. Увімкніть духовку розігріватись до 160 градусів. Підготуйте сирну масу. Сир збийте із цукром міксером протягом 3 хвилин на середній швидкості. Розбивайте по одному три яйця, з кожним яйцем добре збиваючи. Потім додайте сметану, лимонний сік та сіль. Збивайте разом протягом 3 хвилин до однорідного стану. Отриману сирну масу розкладіть у баночки порівну на вівсяну основу. Повинне вийти заповнення приблизно на 2/3 висоти або трохи більше. Встановіть відкриті банки в глибоку форму для випічки, накрийте кожну фольгою банку, зробивши в ній кілька отворів. Поставте в духовку розігріту до 160 градусів і випікайте 45 хвилин. Дістаньте форму з духовки, вийміть банки та дайте трохи охолонути, а потім покрийте сирну масу в кожній баночці вишневим джемом і поставте в холодильник на ніч.

Подавайте сирник з улюбленим напоєм. Така "баночна" випічка сподобається не лише дорослим, а й маленьким гурманам.