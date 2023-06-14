Сирник у банку: рецепт страви, яка згодиться навіть на подарунок
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Такий сирник точно зробить фурор
Мрія будь-якого сиру — перетворитися на сирник. А сирник у банці за цим рецептом – це не лише смачно, а ще й дуже незвичайно.
Останнім часом користується популярністю "банковий варіант" страв, у тому числі пирогів та десертів. Пропонуємо рецепт сирника в банках від "Домашніх заготовок", який можна взяти в дорогу, на роботу, використовувати як подарунок. Такий ефектний сирний десерт легко та швидко приготувати, тільки візьміть для цього банки невеликої місткості.
Як приготувати сирник у банку
Інгредієнти
Для вівсяної основи:
- вівсяне печиво – 4 шт.;
- масло вершкове несолоне (розтоплене) – 1,5 ч. ложки
Для сирної маси:
- сирний сир – 220 г;
- цукор – ½ склянки;
- яйця – 3 шт.;
- сметана – ½ склянки;
- лимонний сік — 1 ч. ложка;
- сіль — ¼ ч. ложки.
Для прошарку:
- вишневий джем.
Спосіб приготування:
- Розкришіть вівсяне печиво, змішайте його з розтопленим вершковим маслом. Отриману крихту розкладіть порівну у 6 маленьких баночок, приблизно по 1 ст. ложці у кожну баночку. Увімкніть духовку розігріватись до 160 градусів.
- Підготуйте сирну масу. Сир збийте із цукром міксером протягом 3 хвилин на середній швидкості. Розбивайте по одному три яйця, з кожним яйцем добре збиваючи. Потім додайте сметану, лимонний сік та сіль.
- Збивайте разом протягом 3 хвилин до однорідного стану. Отриману сирну масу розкладіть у баночки порівну на вівсяну основу. Повинне вийти заповнення приблизно на 2/3 висоти або трохи більше.
- Встановіть відкриті банки в глибоку форму для випічки, накрийте кожну фольгою банку, зробивши в ній кілька отворів. Поставте в духовку розігріту до 160 градусів і випікайте 45 хвилин.
- Дістаньте форму з духовки, вийміть банки та дайте трохи охолонути, а потім покрийте сирну масу в кожній баночці вишневим джемом і поставте в холодильник на ніч.
Подавайте сирник з улюбленим напоєм. Така "баночна" випічка сподобається не лише дорослим, а й маленьким гурманам.