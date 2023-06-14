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Ви такого ще не куштували: неймовірне липове варення за кілька хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже незвичне варення, що більше нагадує мед
Дуже незвичне варення, що більше нагадує мед. Фото olx.ua

Гості точно попросять рецепт

Ми розповідали, як готувати незвичне варення з м’яти, але наступний рецепт ще фантастичніший. Мова йде про варення з липового цвіту.

Такий смаколик дуже просто готується. А ще, крім того, що смачний, він вкрай корисний для імунітету і нервової системи.

Липу для варення слід збирати у червні, коли триває сезон її цвітіння. Що важливо — збирати їх треба з дерев, що розміщені якомога далі від доріг. А готувати — в день збору, поки квіти не втратили аромат. Пропонуємо приготувати версію варення, у якій до сиропу додається желатин.

Інгредієнти:

  • вода — 250 мл
  • квітки липи — 150 г
  • цукор — 200 г
  • желатин — 7-10 г

Спосіб приготування:

  1. Свіжозібрані квіти липи промиваємо. Викладаємо в каструлю. Заливаємо водою по рецепту.
  2. Ставимо варитись на середній вогонь. Коли маса закипить, варимо ще 3-4 хвилини. Одразу гасимо вогонь, накриваємо кришкою. Залишаємо до повного охолодження майбутнього варення.
  3. Холодний відвар проціджуємо через сито та марлю. Додаємо в нього цукор і желатин. Далі масу слід нагріти, але не кип’ятити. Мета — щоб розчинились і цукор, і желатин.

Варення розливаємо по стерилізованих банках і закриваємо кришками. Воно поступово загусає. Також ми розповідали, як готувати ароматне трояндове варення.

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