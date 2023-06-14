На магазинні солодощі більше не подивитесь: рецепт копійчаних морквяних тістечок

Чудові тістечка на кшталт "картоплі"

Корисні десерти — не лише економні, а й дуже корисні. Якщо ви вже готували цукати з моркви, зверніть увагу на цей десерт смачних тістечок.

На смак та консистенцію цей десерт нагадує знайоме всім з дитинства тістечко "картопля". Смак моркви в ньому не відчувається зовсім, але з нею він виходить ніжним, а ще — дуже корисним. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

500 г моркви

400 г пісочного печива

200 г вершкового масла

150 г волоських горіхів

100 г цукру

3-5 столових ложок згущеного молока

чайна ложка цедри апельсина

по 0,5 чайної ложки мелених кориці, імбиру та мускатного горіха

дрібка ваніліну

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Печиво ділимо на дві частини: половину дрібнимо у блендері, решту ламаємо на великі шматки. Горіхи також ділимо на дві частини: одну подрібнюємо у блендері, іншу нарізаємо ножем. Смачніше вийде, якщо горіхи підсмажити кілька хвилин на сухій сковороді. Моркву тремо на дрібній тертці. Викладаємо її на сковороду, засипаємо цукром, додаємо третину вершкового масла. Тушкуємо на слабкому вогні приблизно 15-20 хв., щоб морква стала м’якою. Знімаємо сковороду з вогню, додаємо решту вершкового масла, перемішуємо. Додаємо корицю, імбир, мускатний горіх, ванілін і апельсинову цедру, а також горіхи й печиво. Все перемішуємо. В однорідну масу вмішуємо великі шматочки печива й порізані горіхи. Туди вливаємо згущене молоко й добре перемішуємо. З отриманої маси формуємо тістечка. Притрушуємо цукровою пудрою і ставимо в холодильник на 4 год.

Тістечка виходять дуже ніжними, солодкими та смачними. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.