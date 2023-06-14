На магазинні солодощі більше не подивитесь: рецепт копійчаних морквяних тістечок
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Чудові тістечка на кшталт "картоплі"
Корисні десерти — не лише економні, а й дуже корисні. Якщо ви вже готували цукати з моркви, зверніть увагу на цей десерт смачних тістечок.
На смак та консистенцію цей десерт нагадує знайоме всім з дитинства тістечко "картопля". Смак моркви в ньому не відчувається зовсім, але з нею він виходить ніжним, а ще — дуже корисним. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 500 г моркви
- 400 г пісочного печива
- 200 г вершкового масла
- 150 г волоських горіхів
- 100 г цукру
- 3-5 столових ложок згущеного молока
- чайна ложка цедри апельсина
- по 0,5 чайної ложки мелених кориці, імбиру та мускатного горіха
- дрібка ваніліну
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Печиво ділимо на дві частини: половину дрібнимо у блендері, решту ламаємо на великі шматки. Горіхи також ділимо на дві частини: одну подрібнюємо у блендері, іншу нарізаємо ножем.
- Смачніше вийде, якщо горіхи підсмажити кілька хвилин на сухій сковороді. Моркву тремо на дрібній тертці. Викладаємо її на сковороду, засипаємо цукром, додаємо третину вершкового масла.
- Тушкуємо на слабкому вогні приблизно 15-20 хв., щоб морква стала м’якою. Знімаємо сковороду з вогню, додаємо решту вершкового масла, перемішуємо.
- Додаємо корицю, імбир, мускатний горіх, ванілін і апельсинову цедру, а також горіхи й печиво. Все перемішуємо.
- В однорідну масу вмішуємо великі шматочки печива й порізані горіхи. Туди вливаємо згущене молоко й добре перемішуємо.
- З отриманої маси формуємо тістечка. Притрушуємо цукровою пудрою і ставимо в холодильник на 4 год.
Тістечка виходять дуже ніжними, солодкими та смачними. Також ми розповідали, як готувати смачне імбирне морозиво.