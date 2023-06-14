Більше жодних забитих коржів: рецепт, з яким бісквіт завжди буде, як з кондитерської

Не обов’язково пекти його для торта — можна просто ласувати до чаю

Бісквітне тісто — основа більшості класичних тортів, таких як "Їжа диявола". іноді видається, що приготувати бісквіт дуже просто. Та є багато деталей, з якими корж, а отже, і торт може стати катастрофою.

Розповідаємо, як без зайвих труднощів приготувати пухкий, мов хмаринка, корж. Він смачний і сам по собі, тож його можна випікати просто до чаю. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

6 яєць

200 г цукру;

180 г борошна;

30 г крохмалю

Приготування:

Одразу вмикаємо духовку на 170 градусів. Для тіста з'єднуємо яйця кімнатної температури з цукром і збиваємо 20 хвилин. Яєчна піна повинна бути густа та пишна. Після збивання ще хвилину на яєчній поверхні повинен лишатись слід від міксера. З'єднуємо борошно і крохмаль. Маленькими частинами просіюємо його в збиті яйця. Перемішуємо силіконовою лопаткою у напрямку знизу-вгору. Готове тісто переливаємо в форму, застелену пергаментом або. Що важливо, форму не треба нічим змазувати. При випіканні бісквіт росте, "чіпляючись" за стінки форми. Час приготування — 30-40 хвилин. Коли випічка готова, дістаємо її й перевертаємо догори дном на решітку. Через 10 хвилин знімаємо фольгу чи пергамент з дна і повністю охолоджуємо. Тільки потім дістаємо бісквіт з форми.

Якщо ви збираєтесь готувати торт, обережно замотуємо бісквіт в харчову плівку і кладемо в холодильник мінімум на 8 годин. Якщо ж ви спекли його, щоб ласувати з ароматною кавою — можна їсти одразу.