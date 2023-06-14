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Кабачки смачніші за м’ясо: елементарний рецепт гарячої закуски, після якої гості оближуть тарілку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ніхто не вірить, що вони так просто готуються
Ніхто не вірить, що вони так просто готуються. Фото shuba.life

Начинку можна додати будь-яку

Якщо ви вже готували незвичні оладки з кабачків, зверніть увагу на цей рецепт бюджетної закуски. Оригінальні кабачкові рулетики можна зробити з будь-якою начинкою.

Пропонуємо спершу використати безпрограшний варіант — помідори з сиром, а потім вмикати фантазію і експериментувати. Це одна із простих закусок, яка чудово підійде як для звичайного обіду, так і для святкової вечері.

Інгредієнти:

  • 1-2 кабачки
  • 150 г сиру
  • 2 яйця
  • 2 ложки борошна
  • 1 помідор
  • зелень, сіль, перець, часник — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо кабачки на слайси. Можна зробити це за допомогою овочечистки. Смужки солимо.
  2. Ріжемо зелень та часник, натираємо сир. З помідора видаляємо зайву воду і теж нарізаємо. Змішуємо, заправляємо майонезом та спеціями на свій смак.
  3. Яйця збиваємо з дрібкою солі. Борошно висипаємо на пласку тарілку.
  4. В кожен слайс загортаємо начинку. Кожен рулетик обвалюємо у борошні, обмакуємо в збиті яйця і викладаємо на гарячу сковороду.
  5. Обсмажуємо рулетики по кілька хвилин з кожної сторони. Подаємо гарячими.

Страва виходить бюджетна і цікава. Також ми розповідали, як готувати смачний салат з млинчиком.

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#Рецепт #Кабачки #Закуска #Начинка