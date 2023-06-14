Кабачки смачніші за м’ясо: елементарний рецепт гарячої закуски, після якої гості оближуть тарілку
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Начинку можна додати будь-яку
Якщо ви вже готували незвичні оладки з кабачків, зверніть увагу на цей рецепт бюджетної закуски. Оригінальні кабачкові рулетики можна зробити з будь-якою начинкою.
Пропонуємо спершу використати безпрограшний варіант — помідори з сиром, а потім вмикати фантазію і експериментувати. Це одна із простих закусок, яка чудово підійде як для звичайного обіду, так і для святкової вечері.
Інгредієнти:
- 1-2 кабачки
- 150 г сиру
- 2 яйця
- 2 ложки борошна
- 1 помідор
- зелень, сіль, перець, часник — до смаку
Спосіб приготування:
- Нарізаємо кабачки на слайси. Можна зробити це за допомогою овочечистки. Смужки солимо.
- Ріжемо зелень та часник, натираємо сир. З помідора видаляємо зайву воду і теж нарізаємо. Змішуємо, заправляємо майонезом та спеціями на свій смак.
- Яйця збиваємо з дрібкою солі. Борошно висипаємо на пласку тарілку.
- В кожен слайс загортаємо начинку. Кожен рулетик обвалюємо у борошні, обмакуємо в збиті яйця і викладаємо на гарячу сковороду.
- Обсмажуємо рулетики по кілька хвилин з кожної сторони. Подаємо гарячими.
Страва виходить бюджетна і цікава. Також ми розповідали, як готувати смачний салат з млинчиком.