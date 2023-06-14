Кабачки смачніші за м’ясо: елементарний рецепт гарячої закуски, після якої гості оближуть тарілку

Начинку можна додати будь-яку

Якщо ви вже готували незвичні оладки з кабачків, зверніть увагу на цей рецепт бюджетної закуски. Оригінальні кабачкові рулетики можна зробити з будь-якою начинкою.

Пропонуємо спершу використати безпрограшний варіант — помідори з сиром, а потім вмикати фантазію і експериментувати. Це одна із простих закусок, яка чудово підійде як для звичайного обіду, так і для святкової вечері.

Інгредієнти:

1-2 кабачки

150 г сиру

2 яйця

2 ложки борошна

1 помідор

зелень, сіль, перець, часник — до смаку

Спосіб приготування:

Нарізаємо кабачки на слайси. Можна зробити це за допомогою овочечистки. Смужки солимо. Ріжемо зелень та часник, натираємо сир. З помідора видаляємо зайву воду і теж нарізаємо. Змішуємо, заправляємо майонезом та спеціями на свій смак. Яйця збиваємо з дрібкою солі. Борошно висипаємо на пласку тарілку. В кожен слайс загортаємо начинку. Кожен рулетик обвалюємо у борошні, обмакуємо в збиті яйця і викладаємо на гарячу сковороду. Обсмажуємо рулетики по кілька хвилин з кожної сторони. Подаємо гарячими.

Страва виходить бюджетна і цікава. Також ми розповідали, як готувати смачний салат з млинчиком.