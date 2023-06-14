Ні борошна, ні олії, ні цукру, ні випічки: рецепт неперевершеного десерту із трьох інгредієнтів

Три помахи руки – і десерт на столі!

Ви і ваші діти — пристрасні ласуни, які не можуть прожити ні дня без домашнього ласощів ? Ви не хочете довго поратися біля плити? Тоді рецепт такого бананового десерту саме для вас!

Для того щоб швидко приготувати таку смакоту за рецептом Рrostoway, вам знадобляться всього три інгредієнти: банан, какао-порошок та кокосове масло. І найголовніше – він готується без випікання та дуже швидко. Якщо ви залучите свою дитину, то вона із задоволенням буде не тільки їсти, а й допомагати вам готувати. Тому беріть продукти та давайте готувати!

Як приготувати банановий десерт без випічки

Інгредієнти:

банан — 3 шт.;

какао-порошок — 120 мл;

кокосове масло — 120 мл.

Спосіб приготування:

Розтопіть кокосове масло|мастило|, перелийте його в блендер. Туди ж додайте какао та стиглі банани шматочками. Перемішайте до однорідної маси. Застеліть форму пергаментом, покладіть туди масу. Поставте в морозилку на годину, а потім просто залиште на ніч у холодильній камері. Готовий десерт наріжте шматочками та насолоджуйтесь. Смачного!

Приготуйте до такого десерту улюблений лимонад і ваші діти ніколи більше не попросять покупних десертів. Але будьте обережні — вам доведеться готувати їхні будинки!