Ні борошна, ні олії, ні цукру, ні випічки: рецепт неперевершеного десерту із трьох інгредієнтів
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Три помахи руки – і десерт на столі!
Ви і ваші діти — пристрасні ласуни, які не можуть прожити ні дня без домашнього ласощів ? Ви не хочете довго поратися біля плити? Тоді рецепт такого бананового десерту саме для вас!
Для того щоб швидко приготувати таку смакоту за рецептом Рrostoway, вам знадобляться всього три інгредієнти: банан, какао-порошок та кокосове масло. І найголовніше – він готується без випікання та дуже швидко. Якщо ви залучите свою дитину, то вона із задоволенням буде не тільки їсти, а й допомагати вам готувати. Тому беріть продукти та давайте готувати!
Як приготувати банановий десерт без випічки
Інгредієнти:
- банан — 3 шт.;
- какао-порошок — 120 мл;
- кокосове масло — 120 мл.
Спосіб приготування:
- Розтопіть кокосове масло|мастило|, перелийте його в блендер. Туди ж додайте какао та стиглі банани шматочками. Перемішайте до однорідної маси.
- Застеліть форму пергаментом, покладіть туди масу.
- Поставте в морозилку на годину, а потім просто залиште на ніч у холодильній камері.
- Готовий десерт наріжте шматочками та насолоджуйтесь. Смачного!
Приготуйте до такого десерту улюблений лимонад і ваші діти ніколи більше не попросять покупних десертів. Але будьте обережні — вам доведеться готувати їхні будинки!