Подвоювати всі інгредієнти: кабачкову намазку за цим рецептом проситимуть ще
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Півгодини — і ви насолоджуєтеся їжею!
Жодні дружні посиденьки або просто сімейне перекушування не обійдеться без закуски. Холодні та гарячі закуски неодмінно повинні бути під рукою як на випадок раптових гостей, так і щоб побалувати себе.
Сьогодні ми приготуємо кабачкову намазку за рецептом Shuba. Вона швидко готується, досить бюджетна, але смак у кабачкової намазки просто неймовірний! Це відмінний варіант особливо влітку, адже важких майонезних закусок та салатів не дуже хочеться. До того ж, готується вона з доступних продуктів, які майже завжди є в холодильнику влітку.
Як приготувати кабачкову намазку
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 450 г;
- томати — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- зелень — 40 г;
- плавлений сир — 2 шт.;
- олія соняшникова — 25 г;
- тостовий хліб — 4 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.
Спосіб приготування:
- Бланшуйте помідор. Для цього занурити його в окріп на 1 хвилину, потім перекласти в холодну воду. Почистьте шкірку, сам помідор наріжте кубиками.
- Вимийте овочі, кабачки почистьте та наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть.
- Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю, часник і моркву та обсмажуйте 5 хвилин до м’якості.
- Додайте кабачки, смажте 8-10 хвилин помішуючи. Додайте нарізаний помідор, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте ще кілька хвилин.
- Натріть плавлені сирки на великій тертці та додайте до овочевого пюре. Приправте до смаку, додайте зелень і перемішайте.
- Підсмажте хліб на сухій сковороді. Змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.
Страву можна урізноманітнити, подавши його на грінках за маминим рецептом. Фантазуйте та насолоджуйтесь їжею!