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Подвоювати всі інгредієнти: кабачкову намазку за цим рецептом проситимуть ще

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Бюджетна літня закуска — кабачкова намазка
Бюджетна літня закуска — кабачкова намазка. Фото shuba.life

Півгодини — і ви насолоджуєтеся їжею!

Жодні дружні посиденьки або просто сімейне перекушування не обійдеться без закуски. Холодні та гарячі закуски неодмінно повинні бути під рукою як на випадок раптових гостей, так і щоб побалувати себе.

Сьогодні ми приготуємо кабачкову намазку за рецептом Shuba. Вона швидко готується, досить бюджетна, але смак у кабачкової намазки просто неймовірний! Це відмінний варіант особливо влітку, адже важких майонезних закусок та салатів не дуже хочеться. До того ж, готується вона з доступних продуктів, які майже завжди є в холодильнику влітку.

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 450 г;
  • томати — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • зелень — 40 г;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 25 г;
  • тостовий хліб — 4 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Бланшуйте помідор. Для цього занурити його в окріп на 1 хвилину, потім перекласти в холодну воду. Почистьте шкірку, сам помідор наріжте кубиками.
  2. Вимийте овочі, кабачки почистьте та наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть.
  3. Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю, часник і моркву та обсмажуйте 5 хвилин до м’якості.
  4. Додайте кабачки, смажте 8-10 хвилин помішуючи. Додайте нарізаний помідор, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте ще кілька хвилин.
  5. Натріть плавлені сирки на великій тертці та додайте до овочевого пюре. Приправте до смаку, додайте зелень і перемішайте.
  6. Підсмажте хліб на сухій сковороді. Змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.

Страву можна урізноманітнити, подавши його на грінках за маминим рецептом. Фантазуйте та насолоджуйтесь їжею!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готуємо вдома #намазка