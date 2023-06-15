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Врятує молода капуста: салат за цим рецептом буде доречним для несподіваних гостей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вітамінний і багатий на клітковину салат із молодої капусти
Вітамінний і багатий на клітковину салат із молодої капусти. Фото shuba.life

Двадцять хвилин — і страва готова

Якщо вам влітку хочеться чогось смачного, але водночас корисного та легкого, знадобиться молода капуста. Вона не тільки смачна і соковита, але й багата на клітковину та різні корисні речовини.

Салати з молодої капусти за рецептом Shuba – найкраща страва для легкої вечері. До того ж капуста чудово поєднується з усіма овочами, зеленню, зеленим горошком. А готувати його настільки легко і просто, що ви встигнете зустріти цією стравою непроханих гостей.

Як приготувати салат з молодої капусти

Інгредієнти на 3 порції:

  • капуста молода — 1 шт.;
  • помідор чері — 10 шт.;
  • кріп, пучок — 0.5 шт.;
  • петрушка, пучок – 0.5 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • зелена цибуля, пучок — 0.5 шт.;
  • горошок консервований — 50 г;
  • консервована кукурудза — 50 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть 2 яйця круто.
  2. Помийте капусту, зелень, помідори та обсушіть.
  3. Дрібно наріжте капусту, додайте нарізану зелень і подрібнену зелену цибулю. Складіть все в глибоку миску та змішайте.
  4. Додайте порізані чері та яйця.
  5. З консервованих горошку та кукурудзи злийте рідину та додайте в салат.
  6. Часник або подрібніть або пропустіть через прес і додайте в салат.
  7. Заправте салат сіллю, перцем та олією і добре перемішайте.

Подавайте салат до улюбленої м’ясної страви. Смачного!

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