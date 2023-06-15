Врятує молода капуста: салат за цим рецептом буде доречним для несподіваних гостей

Двадцять хвилин — і страва готова

Якщо вам влітку хочеться чогось смачного, але водночас корисного та легкого, знадобиться молода капуста. Вона не тільки смачна і соковита, але й багата на клітковину та різні корисні речовини.

Салати з молодої капусти за рецептом Shuba – найкраща страва для легкої вечері. До того ж капуста чудово поєднується з усіма овочами, зеленню, зеленим горошком. А готувати його настільки легко і просто, що ви встигнете зустріти цією стравою непроханих гостей.

Як приготувати салат з молодої капусти

Інгредієнти на 3 порції:

капуста молода — 1 шт.;

помідор чері — 10 шт.;

кріп, пучок — 0.5 шт.;

петрушка, пучок – 0.5 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

зелена цибуля, пучок — 0.5 шт.;

горошок консервований — 50 г;

консервована кукурудза — 50 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Зваріть 2 яйця круто. Помийте капусту, зелень, помідори та обсушіть. Дрібно наріжте капусту, додайте нарізану зелень і подрібнену зелену цибулю. Складіть все в глибоку миску та змішайте. Додайте порізані чері та яйця. З консервованих горошку та кукурудзи злийте рідину та додайте в салат. Часник або подрібніть або пропустіть через прес і додайте в салат. Заправте салат сіллю, перцем та олією і добре перемішайте.

Подавайте салат до улюбленої м’ясної страви. Смачного!