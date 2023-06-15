Врятує молода капуста: салат за цим рецептом буде доречним для несподіваних гостей
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Двадцять хвилин — і страва готова
Якщо вам влітку хочеться чогось смачного, але водночас корисного та легкого, знадобиться молода капуста. Вона не тільки смачна і соковита, але й багата на клітковину та різні корисні речовини.
Салати з молодої капусти за рецептом Shuba – найкраща страва для легкої вечері. До того ж капуста чудово поєднується з усіма овочами, зеленню, зеленим горошком. А готувати його настільки легко і просто, що ви встигнете зустріти цією стравою непроханих гостей.
Як приготувати салат з молодої капусти
Інгредієнти на 3 порції:
- капуста молода — 1 шт.;
- помідор чері — 10 шт.;
- кріп, пучок — 0.5 шт.;
- петрушка, пучок – 0.5 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- зелена цибуля, пучок — 0.5 шт.;
- горошок консервований — 50 г;
- консервована кукурудза — 50 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Зваріть 2 яйця круто.
- Помийте капусту, зелень, помідори та обсушіть.
- Дрібно наріжте капусту, додайте нарізану зелень і подрібнену зелену цибулю. Складіть все в глибоку миску та змішайте.
- Додайте порізані чері та яйця.
- З консервованих горошку та кукурудзи злийте рідину та додайте в салат.
- Часник або подрібніть або пропустіть через прес і додайте в салат.
- Заправте салат сіллю, перцем та олією і добре перемішайте.
Подавайте салат до улюбленої м’ясної страви. Смачного!