Просто змішайте м’ясо та кукурудзу: котлети за цим рецептом ви приготуєте за п’ять хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачна та апетитна страва готується нескладно
При одній згадці про домашні котлети вже чується цей запах, який долинає, здавалося б, з кухні. Не дивно, адже котлети – це універсальна м’ясна страва, яку багато хто готує і любить.
На даний час існує дуже багато рецептів котлет, у тому числі й з кукурудзою за рецептом "1 хвилина". Смачні, ніжні та ароматні вони швидко розлетяться з вашого столу. Тому краще подвоювати інгредієнти!
Як приготувати котлети з кукурудзою
Інгредієнти:
- куряча грудка – 1 філе;
- кукурудза консервована – 0,5 банки;
- сир – 100 г;
- курячі яйця – 2 шт.;
- грецький йогурт чи сметана – 2 ст.л;
- борошно пшеничне – 1 ст.л;
- зелень, сіль, перець – до свого смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо дрібними шматочками.
- Сир натираємо на велику тертку.
- В окрему миску пересипаємо куряче філе, сир, половинку консервованої кукурудзи без розсолу, вбиваємо яйця, додаємо грецький йогурт, всипаємо борошно, солимо, перчимо, додаємо приправи на свій смак і подрібнену зелень.
- Все ретельно перемішуємо вилкою – повинен вийти рідкий фарш.
- На сковороді розігріваємо 2 столові ложки рафінованої олії. Коли олія добре розігріється, викладаємо по одній столовій ложці фаршу, формуючи круглі биточки. Обсмажуємо їх на помірному вогні з кожного боку 4-5 хвилин до зарум’янювання.
Подавати такі котлети можна з улюбленим гарніром. Смачного!