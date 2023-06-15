Просто змішайте м’ясо та кукурудзу: котлети за цим рецептом ви приготуєте за п’ять хвилин

Смачна та апетитна страва готується нескладно

При одній згадці про домашні котлети вже чується цей запах, який долинає, здавалося б, з кухні. Не дивно, адже котлети – це універсальна м’ясна страва, яку багато хто готує і любить.

На даний час існує дуже багато рецептів котлет, у тому числі й з кукурудзою за рецептом "1 хвилина". Смачні, ніжні та ароматні вони швидко розлетяться з вашого столу. Тому краще подвоювати інгредієнти!

Як приготувати котлети з кукурудзою

Інгредієнти:

куряча грудка – 1 філе;

кукурудза консервована – 0,5 банки;

сир – 100 г;

курячі яйця – 2 шт.;

грецький йогурт чи сметана – 2 ст.л;

борошно пшеничне – 1 ст.л;

зелень, сіль, перець – до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо дрібними шматочками. Сир натираємо на велику тертку. В окрему миску пересипаємо куряче філе, сир, половинку консервованої кукурудзи без розсолу, вбиваємо яйця, додаємо грецький йогурт, всипаємо борошно, солимо, перчимо, додаємо приправи на свій смак і подрібнену зелень. Все ретельно перемішуємо вилкою – повинен вийти рідкий фарш. На сковороді розігріваємо 2 столові ложки рафінованої олії. Коли олія добре розігріється, викладаємо по одній столовій ложці фаршу, формуючи круглі биточки. Обсмажуємо їх на помірному вогні з кожного боку 4-5 хвилин до зарум’янювання.

Подавати такі котлети можна з улюбленим гарніром. Смачного!