Рус

Тонкі та хрумкі деруни вийдуть тільки так: ідеальний рецепт страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудові деруни сподобаються всім
Чудові деруни сподобаються всім. Фото shuba.life

Найсмачніша страва без особливої біганини по кухні

Як відомо, з картоплі можна приготувати безліч страв. Однак, не всі страви зможуть так самостійно і не банально виглядати на вашому столі, як деруни.

Деруни за рецептом Shuba — це чудова страва на швидку руку, коли у вашому будинку є тільки базові продукти, такі як картопля, яйця, борошно та цибуля. Така страва чудово підійде і тим, кому необхідно швидко приготувати їжу для гостей, які вже на порозі.

При приготуванні дерунів обов’язково мийте картоплю перед чищенням, а подрібнити її можна на дрібній тертці. Використовуйте сметану — саме вона не дозволить картоплі темніти. А для хрусткої скоринки не потрібно використовувати при смаженні багато олії.

Як приготувати тонкі та хрусткі деруни

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 480 г;
  • цибуля ріпчаста — 90 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • сметана — 60 г;
  • борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю натріть, цибулю подрібніть у пюре.
  2. Поєднайте всі інгредієнти, ретельно перемішайте.
  3. Смажте тонкі деруни до готовності на невеликій кількості олії.

Якщо вам набрид класичний рецепт, спробуйте єврейські деруни. Смачніше за цю страву немає нічого!

Теги:
#Рецепт #Деруни #Готуємо вдома