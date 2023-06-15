Тонкі та хрумкі деруни вийдуть тільки так: ідеальний рецепт страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найсмачніша страва без особливої біганини по кухні
Як відомо, з картоплі можна приготувати безліч страв. Однак, не всі страви зможуть так самостійно і не банально виглядати на вашому столі, як деруни.
Деруни за рецептом Shuba — це чудова страва на швидку руку, коли у вашому будинку є тільки базові продукти, такі як картопля, яйця, борошно та цибуля. Така страва чудово підійде і тим, кому необхідно швидко приготувати їжу для гостей, які вже на порозі.
При приготуванні дерунів обов’язково мийте картоплю перед чищенням, а подрібнити її можна на дрібній тертці. Використовуйте сметану — саме вона не дозволить картоплі темніти. А для хрусткої скоринки не потрібно використовувати при смаженні багато олії.
Як приготувати тонкі та хрусткі деруни
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 480 г;
- цибуля ріпчаста — 90 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- сметана — 60 г;
- борошно — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Картоплю натріть, цибулю подрібніть у пюре.
- Поєднайте всі інгредієнти, ретельно перемішайте.
- Смажте тонкі деруни до готовності на невеликій кількості олії.
Якщо вам набрид класичний рецепт, спробуйте єврейські деруни. Смачніше за цю страву немає нічого!