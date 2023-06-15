Літній оксюморон: пару хвилин – і заморожений гарячий шоколад готовий

Дві хвилини, три інгредієнти — і насолоджуйтесь улюбленим напоєм!

Заморожений гарячий шоколад звучить трохи дивно, чи не так? Проте цей вершково-шоколадний напій є одним із простих літніх задоволень і добрим способом перемогти спеку цього літа. У дні, коли вам дуже хочеться заморожених ласощів, цей простий рецепт вгамує бажання за лічені хвилини.

Заморожений гарячий шоколад за рецептом Shuba на смак такий же, як гарячий, холодний і освіжаючий. Цей напій перший помічник у непростому питанні літнього охолодження. Однак цей напій слід пити одразу після змішування зі щедрою порцією збитих вершків.

Як приготувати заморожений гарячий шоколад

Інгредієнти на 4 порції:

лід, кубики — до свого смаку;

молоко шоколадне — 480 г;

гарячий шоколад — 125 г.

Спосіб приготування:

Помістіть у блендер лід, шоколадне молоко та гарячий шоколад. Перебийте на високій швидкості до повної однорідності це займе приблизно 1 хвилину. Розділіть заморожений гарячий шоколад на 4 склянки. За бажанням прикрасьте збитими вершками та шоколадною стружкою.

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