Ледачий сніданок: готується звечора за п’ять хвилин, зранку залишиться лише з’їсти
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Ідеальний сніданок, якщо ви стежите за фігурою
Смачні та корисні сніданки — запорука вдалого дня. Але якщо вранці у вас не лишається часу на те, щоб смажити омлети, скористайтесь цим дивовижним рецептом вівсянки в банці. Її слід заготувати звечора, а вранці — лише з’їсти.
На приготування треба потратити всього 5 хвилин. За ніч вівсянка в банці набухне від йогурту і до ранку буде готова до вживання.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці — 100 г
- улюблений йогурт — 200 мл;
- мед або цукор — 1 ч. л.
- ягоди, фрукти — до смаку
- насіння чіа — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Обирайте фрукти, які любите і які не дуже окислюються на повітрі. Ідеально підійдуть ягоди лохини, чорниці, полуниці, малини, а також банани, персики тощо.
- Висипте вівсянку у чисту суху банку. Додайте мед, йогурт та насіння чіа. Все перемішайте.
- Зверху викладіть чисті й порізані фрукти. Закрийте кришкою і поставте в холодильник.
Це дуже просто — зранку вас вже чекатиме готовий сніданок. За бажанням, чіа можна замінити на насіння льону. Також ми розповідали, як готувати смачні рулетики з кабачків до святкового столу.