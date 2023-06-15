Ледачий сніданок: готується звечора за п’ять хвилин, зранку залишиться лише з’їсти

Ідеальний сніданок, якщо ви стежите за фігурою

Смачні та корисні сніданки — запорука вдалого дня. Але якщо вранці у вас не лишається часу на те, щоб смажити омлети, скористайтесь цим дивовижним рецептом вівсянки в банці. Її слід заготувати звечора, а вранці — лише з’їсти.

На приготування треба потратити всього 5 хвилин. За ніч вівсянка в банці набухне від йогурту і до ранку буде готова до вживання.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 100 г

улюблений йогурт — 200 мл;

мед або цукор — 1 ч. л.

ягоди, фрукти — до смаку

насіння чіа — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Обирайте фрукти, які любите і які не дуже окислюються на повітрі. Ідеально підійдуть ягоди лохини, чорниці, полуниці, малини, а також банани, персики тощо. Висипте вівсянку у чисту суху банку. Додайте мед, йогурт та насіння чіа. Все перемішайте. Зверху викладіть чисті й порізані фрукти. Закрийте кришкою і поставте в холодильник.

Це дуже просто — зранку вас вже чекатиме готовий сніданок. За бажанням, чіа можна замінити на насіння льону. Також ми розповідали, як готувати смачні рулетики з кабачків до святкового столу.