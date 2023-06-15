Краще, ніж в готелі: найкращий сніданок за кілька хвилин

Візьміть трохи сиру та будь-яке варення

Якщо ви вже готували смачні овочеві млинчики, зверніть увагу на цей солодкий рецепт. Для начинки потрібен сир і будь-яке варення.

Самі ж млинці за цією пропорцією виходять смачними, ароматними та еластичними. Вони не підсихають по краях і не рвуться.

Інгредієнти:

150 г борошна

50 г вершків

3 яйця

200 мл молока

2 столові ложки цукру

1/3 чайної ложки солі

3 столові ложки олії

200 мл окропу

Для начинки:

400 г сиру

2 столові ложки з гіркою сметани

2 столові ложки з гіркою цукру

будь-яке варення

Спосіб приготування:

Обираємо глибоку миску. Розбиваємо 3 яйця, додаємо цукор і трохи солі. Перемішуємо, частинами просіюючи в масу борошно. Вливаємо молоко та жирні вершки. Ретельно збиваємо вінчиком. Окріп тонкою цівкою, постійно розмішуючи, вливаємо в тісто. Останніми додаємо олію і вимішуємо до однорідності. Розігріваємо сковороду, змащену олією. Вона повинна бути дуже гарячою. Поки смажимо млинці, замішуємо начинку. Змішуємо сир, сметану і цукор. Начинку загортаємо в ледь теплі млинці. Викладаємо на середину, зверху кладемо ложку варення і загортаємо трикутничком.

Так за невеликий проміжок часу маємо гору смачних млинців. Можна приготувати просто для сніданку, або подвоїти інгредієнти та їсти їх кілька днів. Також ми розповідали, як готувати корисні морквяні тістечка.