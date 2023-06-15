Улюблене печиво дитинства: найпростіший рецепт — з ним впорається навіть дитина
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт родом з дитинства
Домашні солодощі завжди здаються нам набагато смачнішими, ніж магазинні — адже ми вкладаємо в них власні сили. Якщо ви вже готували смачні морквяні тістечка, зверніть увагу на цей рецепт пісочного печива.
Воно виходить розсипчастим і має цукрову скоринку — просто як в улюблених солодощах з дитинства. А рецепт дуже простий.
Інгредієнти:
- Борошно — 250 г
- Цукор — 75 г
- Ванільний цукор — 1 ч. л
- Сметана — 100 г
- Масло вершкове — 100 г
- Розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло повинне кілька годин постояти при кімнатній температурі. Змішуємо з ним сметану, цукор та ванілін.
- Борошно та розпушувач просіюємо в масу. Замішуємо туге тісто.
- Робочу поверхню присипаємо мукою, на ній розкочуємо тісто. Спеціальними вирубками або просто ножем ділимо тісто.
- В цукор вмочуємо печиво верхньою стороною. Викладаємо на застелене пергаментом деко.
- Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Час приготування — близько 20 хвилин при 200 градусах.
Виходить дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати незвичне печиво на майонезі.