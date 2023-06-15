Улюблене печиво дитинства: найпростіший рецепт — з ним впорається навіть дитина

Рецепт родом з дитинства

Домашні солодощі завжди здаються нам набагато смачнішими, ніж магазинні — адже ми вкладаємо в них власні сили. Якщо ви вже готували смачні морквяні тістечка, зверніть увагу на цей рецепт пісочного печива.

Воно виходить розсипчастим і має цукрову скоринку — просто як в улюблених солодощах з дитинства. А рецепт дуже простий.

Інгредієнти:

Борошно — 250 г

Цукор — 75 г

Ванільний цукор — 1 ч. л

Сметана — 100 г

Масло вершкове — 100 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло повинне кілька годин постояти при кімнатній температурі. Змішуємо з ним сметану, цукор та ванілін. Борошно та розпушувач просіюємо в масу. Замішуємо туге тісто. Робочу поверхню присипаємо мукою, на ній розкочуємо тісто. Спеціальними вирубками або просто ножем ділимо тісто. В цукор вмочуємо печиво верхньою стороною. Викладаємо на застелене пергаментом деко. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Час приготування — близько 20 хвилин при 200 градусах.

Виходить дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати незвичне печиво на майонезі.