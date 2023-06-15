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Улюблене печиво дитинства: найпростіший рецепт — з ним впорається навіть дитина

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це смачне печиво з цукровою скоринкою
Це смачне печиво з цукровою скоринкою. Фото The Diary of life

Рецепт родом з дитинства

Домашні солодощі завжди здаються нам набагато смачнішими, ніж магазинні — адже ми вкладаємо в них власні сили. Якщо ви вже готували смачні морквяні тістечка, зверніть увагу на цей рецепт пісочного печива.

Воно виходить розсипчастим і має цукрову скоринку — просто як в улюблених солодощах з дитинства. А рецепт дуже простий.

Інгредієнти:

  • Борошно — 250 г
  • Цукор — 75 г
  • Ванільний цукор — 1 ч. л
  • Сметана — 100 г
  • Масло вершкове — 100 г
  • Розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло повинне кілька годин постояти при кімнатній температурі. Змішуємо з ним сметану, цукор та ванілін.
  2. Борошно та розпушувач просіюємо в масу. Замішуємо туге тісто.
  3. Робочу поверхню присипаємо мукою, на ній розкочуємо тісто. Спеціальними вирубками або просто ножем ділимо тісто.
  4. В цукор вмочуємо печиво верхньою стороною. Викладаємо на застелене пергаментом деко.
  5. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Час приготування — близько 20 хвилин при 200 градусах.

Виходить дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати незвичне печиво на майонезі.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Десерт