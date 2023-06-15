Жодних яєць: один простий продукт зробить котлети божественними

Якщо закінчились яйця — це ще не привід бігти в магазин

Ми розповідали, як готувати котлети за турецьким рецептом. У м’ясні кульки українські кулінари традиційно кладуть яйця. Вони виконують роль інгредієнта, який поєднує всі компоненти разом.

Мало хто знає, але яйця можна замінити іншими інгредієнтами. І результат вас приємно здивує. Переліком продуктів поділились "Новини Ю". Вони допоможуть скріпити фарш та зробити котлети пишними та повітряними. А ще — залишаться соковитими. Спробуйте такі інгредієнти:

сира терта картопля;

манна крупа;

тертий твердий сир;

картопляне або овочеве пюре;

кабачок.

Для застосування терту картоплю можна поєднати з невеликою кількістю панірувальних сухарів. Крохмаль з картоплі все зліпить, а сухарі допоможуть легко виліпити котлети. Якщо будете додавати картопляне пюре, то воно має бути без масла.

Якщо всипаєте манну крупу — фарш повинен постояти перед формуванням котлет хвилин 20. Хліба в таку страву можна не додавати.

Яєчні замінники вплинуть і на смак котлет — ви приємно здивуєтесь. Адже яйця, на відміну від цих продуктів, свого яскравого смаку не дають.

Якщо закінчилися в холодильнику яйця, вихід із ситуації завжди можна знайти. Також ми розповідали, чим замінити вершкове масло у випічці.