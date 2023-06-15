Жодних яєць: один простий продукт зробить котлети божественними
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Якщо закінчились яйця — це ще не привід бігти в магазин
Ми розповідали, як готувати котлети за турецьким рецептом. У м’ясні кульки українські кулінари традиційно кладуть яйця. Вони виконують роль інгредієнта, який поєднує всі компоненти разом.
Мало хто знає, але яйця можна замінити іншими інгредієнтами. І результат вас приємно здивує. Переліком продуктів поділились "Новини Ю". Вони допоможуть скріпити фарш та зробити котлети пишними та повітряними. А ще — залишаться соковитими. Спробуйте такі інгредієнти:
- сира терта картопля;
- манна крупа;
- тертий твердий сир;
- картопляне або овочеве пюре;
- кабачок.
Для застосування терту картоплю можна поєднати з невеликою кількістю панірувальних сухарів. Крохмаль з картоплі все зліпить, а сухарі допоможуть легко виліпити котлети. Якщо будете додавати картопляне пюре, то воно має бути без масла.
Якщо всипаєте манну крупу — фарш повинен постояти перед формуванням котлет хвилин 20. Хліба в таку страву можна не додавати.
Яєчні замінники вплинуть і на смак котлет — ви приємно здивуєтесь. Адже яйця, на відміну від цих продуктів, свого яскравого смаку не дають.
Якщо закінчилися в холодильнику яйця, вихід із ситуації завжди можна знайти. Також ми розповідали, чим замінити вершкове масло у випічці.