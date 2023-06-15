Неймовірна українська страва нагодує всю сім’ю: готуємо соковиті мазурики
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Про звичайні котлети й не згадаєте
Ми розповідали про дивовижний рецепт рибного пирога Баба-шарпанина. Ще одна стара і незаслужено забута страва — мазурики.
Це щось середнє між котлетами та ковбасками. Вони виходять смачними і дуже соковитими. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 600 грамів фаршу з індички;
- 1 куряче яйце;
- 25 грамів молока;
- 50 грамів вершкового масла;
- 50 грамів твердого сиру;
- 50 – 70 грамів панірувальних сухарів;
- 3 – 4 столові ложки олії;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- зелень.
Спосіб приготування:
- У фарш додаємо молоко, яйце та розтоплене вершкове масло. На тертці натираємо сир.
- Додаємо до фаршу сир, сіль і спеції. Ретельно вимішуємо все в однорідну масу.
- Формуємо довгасті котлети-ковбаски та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Викладаємо на обробну дошку, затягнуту плівкою. Ставимо в морозилку на 10-15 хвилин. Робимо це, щоб мазурики краще тримали форму — звісно, в давнину так не робили, але якщо технологічний прогрес може спростити нам задачу, то чому б і ні.
- Ковбаски обсмажуємо на олії з двох сторін. Вони повинні стати ароматними і золотистими.
Готові мазурики прикрашаємо зеленню. Дуже смачно буде приготувати до них картопляне пюре.