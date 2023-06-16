Просто змішайте картоплю та яйця: такими млинцями із задоволенням поснідають усі
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Таку страву можна їсти самостійно і як закуска
Картопля – це продукт, який може стати основою будь-якої страви, і навіть млинців. Саме овоч робить млинці дуже ситними, а структуру тіста щільною.
Ситні картопляні млинці від "Скарбнички рецептів" відрізняються оригінальним смаком, ситністю та апетитним виглядом. Ця легка страва може бути як смачною закускою, так і окремою стравою. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!
Як приготувати картопляний млинець
Інгредієнти:
- 4 великі картоплини;
- 2 яйця;
- зелена цибуля та пучок зелені;
- сіль, перець, спеції, ароматні трави.
Спосіб приготування:
- Картоплю натираємо на великій тертці, трохи солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Віджимаємо картопляну масу від зайвої рідини.
- Дрібно ріжемо зелену цибулю та кріп.
- Яйця збиваємо вінчиком із сіллю, перцем, ароматними травами на свій смак.
- Розігріваємо трохи олії в сковороді, викладаємо рівним шаром картопля, трохи її утрамбовуємо і виливаємо зверху яєчну масу. Смажимо на невеликому вогні під кришкою близько 10 хвилин. Перевертаємо млинець і смажимо інший бік до готовності.
Такий млинець можна подавати зі сметаною, вітамінними салатами зі свіжих овочів, намазками. Смачного.