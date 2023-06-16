Просто змішайте картоплю та яйця: такими млинцями із задоволенням поснідають усі

Таку страву можна їсти самостійно і як закуска

Картопля – це продукт, який може стати основою будь-якої страви, і навіть млинців. Саме овоч робить млинці дуже ситними, а структуру тіста щільною.

Ситні картопляні млинці від "Скарбнички рецептів" відрізняються оригінальним смаком, ситністю та апетитним виглядом. Ця легка страва може бути як смачною закускою, так і окремою стравою. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати картопляний млинець

Інгредієнти:

4 великі картоплини;

2 яйця;

зелена цибуля та пучок зелені;

сіль, перець, спеції, ароматні трави.

Спосіб приготування:

Картоплю натираємо на великій тертці, трохи солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Віджимаємо картопляну масу від зайвої рідини. Дрібно ріжемо зелену цибулю та кріп. Яйця збиваємо вінчиком із сіллю, перцем, ароматними травами на свій смак. Розігріваємо трохи олії в сковороді, викладаємо рівним шаром картопля, трохи її утрамбовуємо і виливаємо зверху яєчну масу. Смажимо на невеликому вогні під кришкою близько 10 хвилин. Перевертаємо млинець і смажимо інший бік до готовності.

Такий млинець можна подавати зі сметаною, вітамінними салатами зі свіжих овочів, намазками. Смачного.