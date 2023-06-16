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Просто змішайте картоплю та яйця: такими млинцями із задоволенням поснідають усі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситний картопляний млинець
Ситний картопляний млинець. Фото skarbnychka-retseptiv

Таку страву можна їсти самостійно і як закуска

Картопля – це продукт, який може стати основою будь-якої страви, і навіть млинців. Саме овоч робить млинці дуже ситними, а структуру тіста щільною.

Ситні картопляні млинці від "Скарбнички рецептів" відрізняються оригінальним смаком, ситністю та апетитним виглядом. Ця легка страва може бути як смачною закускою, так і окремою стравою. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати картопляний млинець

Інгредієнти:

  • 4 великі картоплини;
  • 2 яйця;
  • зелена цибуля та пучок зелені;
  • сіль, перець, спеції, ароматні трави.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю натираємо на великій тертці, трохи солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Віджимаємо картопляну масу від зайвої рідини.
  2. Дрібно ріжемо зелену цибулю та кріп.
  3. Яйця збиваємо вінчиком із сіллю, перцем, ароматними травами на свій смак.
  4. Розігріваємо трохи олії в сковороді, викладаємо рівним шаром картопля, трохи її утрамбовуємо і виливаємо зверху яєчну масу. Смажимо на невеликому вогні під кришкою близько 10 хвилин. Перевертаємо млинець і смажимо інший бік до готовності.

Такий млинець можна подавати зі сметаною, вітамінними салатами зі свіжих овочів, намазками. Смачного.

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