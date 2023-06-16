Рецепт, який надихнула китайська кухня: як приготувати курку в меді
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Двадцять хвилин — і страва готова!
Курка в меду — це привабливий спосіб приготувати птаха і пригостити нею друзів або сім’ю за обідом чи вечерею. Це простий рецепт, натхненний китайською кухнею.
Курка за рецептом Shuba вийде м’якою, соковитою із приємним кисло-солодким смаком. Хрумка зовні і дуже ніжна всередині медова курка підкорить усіх своєю цікавою текстурою та пікантним соусом. Страва буде готова за півгодини, тому ідеально підходить для візиту гостей в останню хвилину. У рецепті використовується грудинка, але ви можете взяти стегна чи ніжки, додати інші спеції, а соєвий соус замінити на соус тамарі або бальзамічним оцтом.
Як приготувати курку в меді
Інгредієнти на 4 порції:
- куряча грудка — 700 г;
- мед — 1 ст. л.
- соус соєвий — 1 склянка;
- корінь імбиру свіжий – 1 шт.;
- борошно пшеничне — 40 г;
- олія соняшникова — 40 мл;
- кунжут — 20 г.
Спосіб приготування:
- Наріжте грудку смужками, потім кубиками розміром близько 2 см. Посипте невеликою кількістю борошна м’ясо, намагаючись розподілити її якомога рівномірніше.
- Тим часом налийте соєвий соус у маленьку миску та додайте мед. Потім всипте тертий свіжий імбир і перемішуйте ложкою до розчинення меду.
- Розігрійте масло в сковороді та викладіть шматочки курки в муку. Перемішайте та обсмажте з усіх боків протягом 10 хвилин.
- Додайте в сковороду до м’яса соус і готуйте, періодично помішуючи, ще 10 хвилин. Коли курка приготується і випарується соус, розкладіть блюдо по тарілках і посипте кунжутом.
Раніше ми розповідали, як правильно обробити курку. З цим лайфхаком ви зможете готувати швидше.