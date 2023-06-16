Рецепт, який надихнула китайська кухня: як приготувати курку в меді

Двадцять хвилин — і страва готова!

Курка в меду — це привабливий спосіб приготувати птаха і пригостити нею друзів або сім’ю за обідом чи вечерею. Це простий рецепт, натхненний китайською кухнею.

Курка за рецептом Shuba вийде м’якою, соковитою із приємним кисло-солодким смаком. Хрумка зовні і дуже ніжна всередині медова курка підкорить усіх своєю цікавою текстурою та пікантним соусом. Страва буде готова за півгодини, тому ідеально підходить для візиту гостей в останню хвилину. У рецепті використовується грудинка, але ви можете взяти стегна чи ніжки, додати інші спеції, а соєвий соус замінити на соус тамарі або бальзамічним оцтом.

Як приготувати курку в меді

Інгредієнти на 4 порції:

куряча грудка — 700 г;

мед — 1 ст. л.

соус соєвий — 1 склянка;

корінь імбиру свіжий – 1 шт.;

борошно пшеничне — 40 г;

олія соняшникова — 40 мл;

кунжут — 20 г.

Спосіб приготування:

Наріжте грудку смужками, потім кубиками розміром близько 2 см. Посипте невеликою кількістю борошна м’ясо, намагаючись розподілити її якомога рівномірніше. Тим часом налийте соєвий соус у маленьку миску та додайте мед. Потім всипте тертий свіжий імбир і перемішуйте ложкою до розчинення меду. Розігрійте масло в сковороді та викладіть шматочки курки в муку. Перемішайте та обсмажте з усіх боків протягом 10 хвилин. Додайте в сковороду до м’яса соус і готуйте, періодично помішуючи, ще 10 хвилин. Коли курка приготується і випарується соус, розкладіть блюдо по тарілках і посипте кунжутом.

Раніше ми розповідали, як правильно обробити курку. З цим лайфхаком ви зможете готувати швидше.