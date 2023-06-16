Два інгредієнти — і морозиво готове: бюджетна насолода вийде не гірше за магазинну

Ви більше не купуватимете морозиво у магазині

Якщо запитати у дітей та дорослих про улюблений літній десерт, що вони відповідатимуть? Звісно ж, морозиво. І йти за ним у магазин зовсім не обов’язково, адже можна приготувати в домашніх умовах. Десерт вийде ще й дуже бюджетним, адже для нього знадобиться лише 2 компоненти.

Найсмачніший варіант такого десерту – морозиво зі згущеного молока за рецептом Рrostoway – дуже схоже на те, що ви смакували в дитинстві. Приготування такої смакоти – дуже просте та швидке заняття. Вам і вашим дітям сподобається не лише морозиво, а й готувати його.

Як приготувати морозиво

Інгредієнти:

500 г вершків;

500 г згущеного молока.

Спосіб приготування:

У замороженій мисці збийте міксером вершки до стійкої маси. Продовжуючи збивати, влийте згущене молоко. Якщо морозиво занадто солодке, ви можете зменшити кількість згущеного молока, додати улюблені ягоди, наприклад полуницю, смородину або малину. Кремоподібну масу викладіть у лоток або спеціальні форми для морозива. Відправте в морозилку на 2-3 години.

До речі, згущене молоко також можна приготувати вдома власноруч. Так ви будете впевнені в якості десерту.