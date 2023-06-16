Два інгредієнти — і морозиво готове: бюджетна насолода вийде не гірше за магазинну
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Ви більше не купуватимете морозиво у магазині
Якщо запитати у дітей та дорослих про улюблений літній десерт, що вони відповідатимуть? Звісно ж, морозиво. І йти за ним у магазин зовсім не обов’язково, адже можна приготувати в домашніх умовах. Десерт вийде ще й дуже бюджетним, адже для нього знадобиться лише 2 компоненти.
Найсмачніший варіант такого десерту – морозиво зі згущеного молока за рецептом Рrostoway – дуже схоже на те, що ви смакували в дитинстві. Приготування такої смакоти – дуже просте та швидке заняття. Вам і вашим дітям сподобається не лише морозиво, а й готувати його.
Як приготувати морозиво
Інгредієнти:
- 500 г вершків;
- 500 г згущеного молока.
Спосіб приготування:
- У замороженій мисці збийте міксером вершки до стійкої маси. Продовжуючи збивати, влийте згущене молоко.
- Якщо морозиво занадто солодке, ви можете зменшити кількість згущеного молока, додати улюблені ягоди, наприклад полуницю, смородину або малину.
- Кремоподібну масу викладіть у лоток або спеціальні форми для морозива. Відправте в морозилку на 2-3 години.
До речі, згущене молоко також можна приготувати вдома власноруч. Так ви будете впевнені в якості десерту.