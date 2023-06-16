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Швидкі ліниві хачапурі на сніданок: гора їжі — за п’ять хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Хачапурі виходить ніжним та соковитим
Хачапурі виходить ніжним та соковитим. Фото food.obozrevatel.com

Чудовий сніданок з хитрим трюком

Якщо ви вже готували смачні м’ясні оладки, зверніть увагу на цей рецепт лінивих хачапурі. Вони дуже швидко готуються і виходять дуже смачними.

Рецепт, опублікований на ProstoWay, дуже простий. Все, що потрібно — трохи сиру і готова основа для піци.

Інгредієнти:

  • Основа для піци (30-40 см)
  • 100 г кисломолочного сиру
  • 100 г бринзи або сулугуні
  • 100 г зелені
  • 1 яйце

Спосіб приготування:

  1. Вмикаємо духовку розігріватись. В мисці змішуємо до однорідності сири, яйце. Солимо, перчимо.
  2. Дрібно ріжемо зелень і теж додаємо. Все ретельно перемішуємо.
  3. На основу для піци викладаємо сирну начинку. Також можна використати круглий лаваш.
  4. Запікаємо 5 хвилин при температурі 200 градусів. Щоб тісто мало хрумку ароматну скоринку, можна змастити його олією або вершковим маслом.

Такі хачапурі смачні і в холодному, і в гарячому вигляді. Також ми розповідали, як готувати смачні овочеві млинці.

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#Рецепт #Сніданок #хачапурі