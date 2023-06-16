Швидкі ліниві хачапурі на сніданок: гора їжі — за п’ять хвилин

Чудовий сніданок з хитрим трюком

Якщо ви вже готували смачні м’ясні оладки, зверніть увагу на цей рецепт лінивих хачапурі. Вони дуже швидко готуються і виходять дуже смачними.

Рецепт, опублікований на ProstoWay, дуже простий. Все, що потрібно — трохи сиру і готова основа для піци.

Інгредієнти:

Основа для піци (30-40 см)

100 г кисломолочного сиру

100 г бринзи або сулугуні

100 г зелені

1 яйце

Спосіб приготування:

Вмикаємо духовку розігріватись. В мисці змішуємо до однорідності сири, яйце. Солимо, перчимо. Дрібно ріжемо зелень і теж додаємо. Все ретельно перемішуємо. На основу для піци викладаємо сирну начинку. Також можна використати круглий лаваш. Запікаємо 5 хвилин при температурі 200 градусів. Щоб тісто мало хрумку ароматну скоринку, можна змастити його олією або вершковим маслом.

Такі хачапурі смачні і в холодному, і в гарячому вигляді. Також ми розповідали, як готувати смачні овочеві млинці.