Швидкі ліниві хачапурі на сніданок: гора їжі — за п’ять хвилин
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Чудовий сніданок з хитрим трюком
Якщо ви вже готували смачні м’ясні оладки, зверніть увагу на цей рецепт лінивих хачапурі. Вони дуже швидко готуються і виходять дуже смачними.
Рецепт, опублікований на ProstoWay, дуже простий. Все, що потрібно — трохи сиру і готова основа для піци.
Інгредієнти:
- Основа для піци (30-40 см)
- 100 г кисломолочного сиру
- 100 г бринзи або сулугуні
- 100 г зелені
- 1 яйце
Спосіб приготування:
- Вмикаємо духовку розігріватись. В мисці змішуємо до однорідності сири, яйце. Солимо, перчимо.
- Дрібно ріжемо зелень і теж додаємо. Все ретельно перемішуємо.
- На основу для піци викладаємо сирну начинку. Також можна використати круглий лаваш.
- Запікаємо 5 хвилин при температурі 200 градусів. Щоб тісто мало хрумку ароматну скоринку, можна змастити його олією або вершковим маслом.
Такі хачапурі смачні і в холодному, і в гарячому вигляді. Також ми розповідали, як готувати смачні овочеві млинці.