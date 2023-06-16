Коханий з’їсть десяток за раз: рецепт пиріжків за лічені хвилини
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Цю страву приготувати під силу кожному
Що може бути смачніше смажених пиріжків ? Тільки пиріжки зі смачною начинкою.
Такі пиріжки за "Бабусиними рецептами" приготувати досить швидко. Вам не доведеться витратити багато часу на їх приготування, але в результаті така страва принесе море задоволення. Тому беремо інгредієнти, читаємо рецепт та йдемо готувати!
Як приготувати смажені пиріжки
Інгредієнти:
- кефір – 300 мл;
- харчова сода — 0,5 ч. л.;
- яйце – 1 штука;
- цукор – 2 ст. л.;
- борошно — 450 г;
- соняшникова олія – 20 мл;
- сир – 200 г;
- ковбаса – 200 г;
- зелень – на свій смак.
Спосіб приготування:
- В одну миску виливаємо кефір, додаємо соду, яйця, цукор, ретельно перемішуємо інгредієнти вінчиком.
- Просіюємо борошно в кефір, замішуємо тісто. Після цього виливаємо в тісто олію.
- Продовжуємо місити доти, доки олія не вбереться у суміш. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо відпочивати на 15 хвилин.
- Ковбасу та сир натираємо на великій тертці, зелень дрібно ріжемо, змішуємо інгредієнти.
- Тісто ділимо на 2 частини. Обидві частини розгортаємо в тонкий шар.
- Викладаємо на перший шар начинку на невеликій відстані один від одного.
- Поверх начинки кладемо другу частину тесту. Видавлюємо із шарів пиріжки за допомогою місткості відповідного діаметра (можна додатково защипнути краї).
- На сковороді розігріваємо олію, кладемо в гарячу олію пиріжки. Випікаємо пиріжки з двох сторін до досягнення золотистої скоринки.
Для пишного тіста додайте до нього один інгредієнт. Смачного та відпочинку!