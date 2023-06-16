Коханий з’їсть десяток за раз: рецепт пиріжків за лічені хвилини

Цю страву приготувати під силу кожному

Що може бути смачніше смажених пиріжків ? Тільки пиріжки зі смачною начинкою.

Такі пиріжки за "Бабусиними рецептами" приготувати досить швидко. Вам не доведеться витратити багато часу на їх приготування, але в результаті така страва принесе море задоволення. Тому беремо інгредієнти, читаємо рецепт та йдемо готувати!

Як приготувати смажені пиріжки

Інгредієнти:

кефір – 300 мл;

харчова сода — 0,5 ч. л.;

яйце – 1 штука;

цукор – 2 ст. л.;

борошно — 450 г;

соняшникова олія – 20 мл;

сир – 200 г;

ковбаса – 200 г;

зелень – на свій смак.

Спосіб приготування:

В одну миску виливаємо кефір, додаємо соду, яйця, цукор, ретельно перемішуємо інгредієнти вінчиком. Просіюємо борошно в кефір, замішуємо тісто. Після цього виливаємо в тісто олію. Продовжуємо місити доти, доки олія не вбереться у суміш. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо відпочивати на 15 хвилин. Ковбасу та сир натираємо на великій тертці, зелень дрібно ріжемо, змішуємо інгредієнти. Тісто ділимо на 2 частини. Обидві частини розгортаємо в тонкий шар. Викладаємо на перший шар начинку на невеликій відстані один від одного. Поверх начинки кладемо другу частину тесту. Видавлюємо із шарів пиріжки за допомогою місткості відповідного діаметра (можна додатково защипнути краї). На сковороді розігріваємо олію, кладемо в гарячу олію пиріжки. Випікаємо пиріжки з двох сторін до досягнення золотистої скоринки.

Для пишного тіста додайте до нього один інгредієнт. Смачного та відпочинку!