Оселедець для цього салату завжди буде у вашому холодильнику: рецепт, який ніколи не набридне
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Готувати вдома — це просто, швидко та легко
Якщо ви любите рибу, а саме – оселедець, вона може стати головним інгредієнтом для приготування різноманітних страв, починаючи від бутербродів до салатів. Виявляється, з цією рибою можна приготувати як класичну шубу. Існує ще один смачний салат на основі оселедця та готується в рази простіше та швидше.
У салаті з оселедцем та авокадо за "Бабусиними рецептами" збалансований смак. Страва дуже легка і швидка у приготуванні – для нього не потрібні якісь супердорогі інгредієнти. Та й вид салату настільки привабливий, що його можна готувати на кожне гуляння.
Як приготувати салат з оселедцем та авокадо
Інгредієнти:
- філе оселедця – 120 г;
- авокадо – 350 г;
- сік лимона – з 1/2 шт.;
- варені яйця – 2 шт.;
- цибуля – 40 г;
- соняшникова олія – 2-3 ст.л.;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відварити яйця, нарізати.
- Філе оселедця нарізати дрібними кубиками.
- Авокадо чистимо, ріжемо і теж відразу ж збризкуємо соком, щоб вони не окислювалися.
- Змішуємо всі інгредієнти, додаємо тоненько нарізану цибулю та кріп. Перчимо і солимо за потребою, заправляємо олією.
Якщо ви купили оселедець для страви і необхідно її обробити, філе від кістки легко відокремити лише одним рухом. Проводьте на кухні менше часу!