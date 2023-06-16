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Оселедець для цього салату завжди буде у вашому холодильнику: рецепт, який ніколи не набридне

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з авокадо та оселедцем — приголомшливий смак із кількох інгредієнтів
Салат з авокадо та оселедцем — приголомшливий смак із кількох інгредієнтів. Фото babusyni-retsepty

Готувати вдома — це просто, швидко та легко

Якщо ви любите рибу, а саме – оселедець, вона може стати головним інгредієнтом для приготування різноманітних страв, починаючи від бутербродів до салатів. Виявляється, з цією рибою можна приготувати як класичну шубу. Існує ще один смачний салат на основі оселедця та готується в рази простіше та швидше.

У салаті з оселедцем та авокадо за "Бабусиними рецептами" збалансований смак. Страва дуже легка і швидка у приготуванні – для нього не потрібні якісь супердорогі інгредієнти. Та й вид салату настільки привабливий, що його можна готувати на кожне гуляння.

Як приготувати салат з оселедцем та авокадо

Інгредієнти:

  • філе оселедця – 120 г;
  • авокадо – 350 г;
  • сік лимона – з 1/2 шт.;
  • варені яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 40 г;
  • соняшникова олія – 2-3 ст.л.;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відварити яйця, нарізати.
  2. Філе оселедця нарізати дрібними кубиками.
  3. Авокадо чистимо, ріжемо і теж відразу ж збризкуємо соком, щоб вони не окислювалися.
  4. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо тоненько нарізану цибулю та кріп. Перчимо і солимо за потребою, заправляємо олією.

Якщо ви купили оселедець для страви і необхідно її обробити, філе від кістки легко відокремити лише одним рухом. Проводьте на кухні менше часу!

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