Оселедець для цього салату завжди буде у вашому холодильнику: рецепт, який ніколи не набридне

Готувати вдома — це просто, швидко та легко

Якщо ви любите рибу, а саме – оселедець, вона може стати головним інгредієнтом для приготування різноманітних страв, починаючи від бутербродів до салатів. Виявляється, з цією рибою можна приготувати як класичну шубу. Існує ще один смачний салат на основі оселедця та готується в рази простіше та швидше.

У салаті з оселедцем та авокадо за "Бабусиними рецептами" збалансований смак. Страва дуже легка і швидка у приготуванні – для нього не потрібні якісь супердорогі інгредієнти. Та й вид салату настільки привабливий, що його можна готувати на кожне гуляння.

Як приготувати салат з оселедцем та авокадо

Інгредієнти:

філе оселедця – 120 г;

авокадо – 350 г;

сік лимона – з 1/2 шт.;

варені яйця – 2 шт.;

цибуля – 40 г;

соняшникова олія – 2-3 ст.л.;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відварити яйця, нарізати. Філе оселедця нарізати дрібними кубиками. Авокадо чистимо, ріжемо і теж відразу ж збризкуємо соком, щоб вони не окислювалися. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо тоненько нарізану цибулю та кріп. Перчимо і солимо за потребою, заправляємо олією.

Якщо ви купили оселедець для страви і необхідно її обробити, філе від кістки легко відокремити лише одним рухом. Проводьте на кухні менше часу!