Жодного борошна і метушні з тістом: на печиво за цим рецептом збігатимуться всі сусідські діти

Це найкращий варіант для ласунів

Це кокосове печиво ідеально підходить для тих випадків, коли ви любите солодке, але намагаєтеся знайти щось менш шкідливе для фігури. І хоча в цьому десерті є цукор, зате борошна немає — це також хороша новина для тих, хто має непереносність глютену.

Це чудове кокосове печиво без борошна за рецептом Shuba складається з п’яти інгредієнтів! Для любителів кокоса це смачне печиво – справжня знахідка.

Як приготувати кокосове печиво.

Інгредієнти на 5 порцій:

кокосова стружка — 225 г;

цукор — 150 г;

яйця курячі — 3 шт.;

лимон, сік — 1 ст. л.;

олія соняшникова — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця збийте із цукром і лимонним соком до пишної маси. Додайте кокосову стружку та ретельно перемішайте. Руками, змоченими у воді, сформуйте із кокосової маси щільні кульки розміром із помідор чері. Викладіть їх на лист, застелений пергаментом, змащеним маслом. Помістіть деко в духовку, що розігріта до 160°C, і випікайте 20 хвилин. Готове печиво перед подачею охолодіть.

А якщо хочете, щоб ваше печиво довго залишалося свіжим, додайте лише один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довгий час!