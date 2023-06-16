Жодного борошна і метушні з тістом: на печиво за цим рецептом збігатимуться всі сусідські діти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це найкращий варіант для ласунів
Це кокосове печиво ідеально підходить для тих випадків, коли ви любите солодке, але намагаєтеся знайти щось менш шкідливе для фігури. І хоча в цьому десерті є цукор, зате борошна немає — це також хороша новина для тих, хто має непереносність глютену.
Це чудове кокосове печиво без борошна за рецептом Shuba складається з п’яти інгредієнтів! Для любителів кокоса це смачне печиво – справжня знахідка.
Як приготувати кокосове печиво.
Інгредієнти на 5 порцій:
- кокосова стружка — 225 г;
- цукор — 150 г;
- яйця курячі — 3 шт.;
- лимон, сік — 1 ст. л.;
- олія соняшникова — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте із цукром і лимонним соком до пишної маси. Додайте кокосову стружку та ретельно перемішайте.
- Руками, змоченими у воді, сформуйте із кокосової маси щільні кульки розміром із помідор чері. Викладіть їх на лист, застелений пергаментом, змащеним маслом.
- Помістіть деко в духовку, що розігріта до 160°C, і випікайте 20 хвилин. Готове печиво перед подачею охолодіть.
А якщо хочете, щоб ваше печиво довго залишалося свіжим, додайте лише один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довгий час!