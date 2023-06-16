Поки гості миють руки: для цього салату вам просто потрібно змішати два інгредієнти

Відчуйте себе чарівником – приготуйте салат за хвилину

Є люди, які ніколи не замовляють салати у закладах, бо "салат я й сам приготую". Ось тільки насправді приготувати таку ідеальну страву досить складно. Для цього у вас є простий салат з двох інгредієнтів. Виходить не гірше, ніж у закладах, тож ви можете влаштувати собі легку вечерю, як у ресторані. Запевняємо, буде смачно та вишукано.

Такий салат з руколи та пармезану за рецептом Uaportal можна подавати й до святкового столу, і до сімейного застілля. Страва готується дуже просто і не забирає багато часу на приготування. До того ж страва — просто вітамінна бомба: річ у тому, що руколі приписують близько 30 лікувальних властивостей. Тож готуємо салати з нею обов’язково!

Як приготувати салат з руколи та пармезану.

Інгредієнти:

рукола – 3 склянки;

оливкова олія – 6 ст. л.;

лимон, сік — 2 ст. л.;

перець чорний мелений, сіль, тертий пармезан — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для заправки змішайте оливкову олію та лимонний сік, додайте сіль та перець до свого смаку. Руколу помийте та викладіть у велику миску. Заправте заправкою і посипте натертим пармезаном.

Подавайте страву до улюбленої м’ясної чи рибної страви та насолоджуйтесь. Смачного!