Смакота зі щавлем — це не тільки борщ: рецепт незвичайної панна-коти
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Несподіване поєднання дає вражаючий результат
Щавель у нас асоціюється хіба що із зеленим борщем — і дарма! Він містить вітаміни С, А, К та фолати (вітамін В9), а також флаваноїди. Кислий смак щавлю може стимулювати травлення та допомагати підвищити апетит. Саме тому щавель – чудовий інгредієнт багатьох страв.
Особливо добре поєднується із солодкою полуницею. Таке поєднання у пана-коти за рецептом Shuba має кисло-солодкий освіжаючий смак – те, що потрібно для спекотного літа!
Як приготувати щавлеву пану-коту з полуницею
Інгредієнти на 4 порції:
- щавель — 150 г;
- вершки – 600 г;
- желатин — 8 г;
- цукор — 120 г;
- цукор ванільний — 8 г;
- полуниця – 100 г;
- пудра цукрова – 1 ст. л.;
- м’ята, гілочка — за смаком.
Спосіб приготування:
- Залийте желатин 50 мл води, перемішайте та залиште набухати.
- Влийте в каструльку 300 мл вершків, доведіть до кипіння на середньому вогні. Додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте та зніміть з вогню. Дайте трохи охолонути. Додайте желатин і добре перемішайте.
- У чашу блендера вилийте решту вершків, додайте промитий і просушений щавель, збийте до однорідності.
- Перелийте щавлеві вершки у теплі, перемішайте до однорідності. Вилийте в посуд для подачі та поставте в холодильник до повного застигання.
- Дрібно наріжте листя м’яти. Полуницю наріжте дрібними кубиками. Змішайте в невеликій мисці, додайте цукрову пудру. Викладіть полуницю на застиглу панну-коту.
До речі, раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти свіжість полуниці. За допомогою цього лайфхака ви можете готувати панну-коту довгий час.