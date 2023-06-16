Смакота зі щавлем — це не тільки борщ: рецепт незвичайної панна-коти

Несподіване поєднання дає вражаючий результат

Щавель у нас асоціюється хіба що із зеленим борщем — і дарма! Він містить вітаміни С, А, К та фолати (вітамін В9), а також флаваноїди. Кислий смак щавлю може стимулювати травлення та допомагати підвищити апетит. Саме тому щавель – чудовий інгредієнт багатьох страв.

Особливо добре поєднується із солодкою полуницею. Таке поєднання у пана-коти за рецептом Shuba має кисло-солодкий освіжаючий смак – те, що потрібно для спекотного літа!

Як приготувати щавлеву пану-коту з полуницею

Інгредієнти на 4 порції:

щавель — 150 г;

вершки – 600 г;

желатин — 8 г;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 8 г;

полуниця – 100 г;

пудра цукрова – 1 ст. л.;

м’ята, гілочка — за смаком.

Спосіб приготування:

Залийте желатин 50 мл води, перемішайте та залиште набухати. Влийте в каструльку 300 мл вершків, доведіть до кипіння на середньому вогні. Додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте та зніміть з вогню. Дайте трохи охолонути. Додайте желатин і добре перемішайте. У чашу блендера вилийте решту вершків, додайте промитий і просушений щавель, збийте до однорідності. Перелийте щавлеві вершки у теплі, перемішайте до однорідності. Вилийте в посуд для подачі та поставте в холодильник до повного застигання. Дрібно наріжте листя м’яти. Полуницю наріжте дрібними кубиками. Змішайте в невеликій мисці, додайте цукрову пудру. Викладіть полуницю на застиглу панну-коту.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти свіжість полуниці. За допомогою цього лайфхака ви можете готувати панну-коту довгий час.