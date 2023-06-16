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Смакота зі щавлем — це не тільки борщ: рецепт незвичайної панна-коти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Дивовижна щавлева панна-кота
Дивовижна щавлева панна-кота. Фото shuba.life

Несподіване поєднання дає вражаючий результат

Щавель у нас асоціюється хіба що із зеленим борщем — і дарма! Він містить вітаміни С, А, К та фолати (вітамін В9), а також флаваноїди. Кислий смак щавлю може стимулювати травлення та допомагати підвищити апетит. Саме тому щавель – чудовий інгредієнт багатьох страв.

Особливо добре поєднується із солодкою полуницею. Таке поєднання у пана-коти за рецептом Shuba має кисло-солодкий освіжаючий смак – те, що потрібно для спекотного літа!

Як приготувати щавлеву пану-коту з полуницею

Інгредієнти на 4 порції:

  • щавель — 150 г;
  • вершки – 600 г;
  • желатин — 8 г;
  • цукор — 120 г;
  • цукор ванільний — 8 г;
  • полуниця – 100 г;
  • пудра цукрова – 1 ст. л.;
  • м’ята, гілочка — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Залийте желатин 50 мл води, перемішайте та залиште набухати.
  2. Влийте в каструльку 300 мл вершків, доведіть до кипіння на середньому вогні. Додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте та зніміть з вогню. Дайте трохи охолонути. Додайте желатин і добре перемішайте.
  3. У чашу блендера вилийте решту вершків, додайте промитий і просушений щавель, збийте до однорідності.
  4. Перелийте щавлеві вершки у теплі, перемішайте до однорідності. Вилийте в посуд для подачі та поставте в холодильник до повного застигання.
  5. Дрібно наріжте листя м’яти. Полуницю наріжте дрібними кубиками. Змішайте в невеликій мисці, додайте цукрову пудру. Викладіть полуницю на застиглу панну-коту.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти свіжість полуниці. За допомогою цього лайфхака ви можете готувати панну-коту довгий час.

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